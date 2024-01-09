ميناء سفاجا يستقبل 185 طن بطاطين وملابس من الكويت لأبناء غزة

استقبل ميناء سفاجا، اليوم الثلاثاء، 185 طن بطاطين وملابس أطفالي ورجالي وحريمي علي متن6 شاحنات قادمة من ميناء ضبا السعودي على الباخرة الحرية1، تسلم للهلال الأحمر المصري ترانزيت موجهة الي قطاع غزة قادمة من دولة الكويت دعماً لاهالي غزة .

وشدد اللواء محمد عبد الرحيم حميد رئيس هيئة مواني البحر الأحمر، على كافة اعضاء المجتمع المينائي بسرعة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتسليم الشحنة للهلال الاحمر المصري وسرعة انهاء خروج الشاحنات من الميناء .



ومن جانبها قامت كافة الاجهزة المعنية باتخاذ الاجراءات اللازمة لخروج الشاحنات من الميناء .



يأتى ذلك فى اطار تعليمات وزير النقل المهندس كامل الوزير بتقديم كافة التسهيلات لأعمال الصادرات والواردات بالموانى المصرية حققت موانى البحر الاحمر تداول 484 الف طن بضائع عامة بموانى الهيئة خلال شهر نوفمبر الماضى حيث سجلت الصادرات تفوق ملحوظ بكمية تداول 285 الف طن بنسبة زيادة 39 % عن صادرات الفترة المثيلة للعام الماضى2022 كما حققت زيادة بنسبة 43 % عن الواردات خلال نفس الفترة التي سجلت 199 الف طن.



وشهد ميناء سفاجا تداول 333 الف طن بضائع بنسبة زيادة 6% عن الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية وارد 177 الف طن وصادر 156 الف طن، بينما شهد ميناء السويس تداول 41 الف طن بنسبة زيادة 935% عن الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية وارد 6 آلاف طن و صادر 35 الف طن بضائع، فيما شهد ميناء نويبع تداول 50 الف طن بضائع بكمية وارد 16 الف طن وصادر 34 الف طن بضائع وشهد ميناء الحمراوين تصدير 60 الف طن فوسفات .



ووجه اللواء مهندس محمد عبدالرحيم رئيس الهيئة، بتقديم كافة التسهيلات لأعمال الصادرات والواردات وتنشيط حركة تداول شاحنات البضائع وتوفير كافة الخدمات للسفن المتراكية على الارصفة مشيرا الى أن زيادة الصادرات عن الواردات بموانئ الهيئة يأتي نتيجة لاهتمام القيادة السياسية بتطوير الموانئ المصرية وربطها بمناطق التنمية بالمحافظات من خلال شبكة الطرق التي تربط المحافظات بالموانئ الرئيسية و كذا اعمال التطوير التي تمت بموانئ الهيئة وزيادة مساحتها وانشاء الساحات وتطوير منظومة العمل بالموانئ بالتنسيق مع اعضاء المجتمع المينائى وقيام الهيئة بتقديم كافة التسهيلات للشركات الملاحية لجذب المزيد من الخطوط الملاحية .



