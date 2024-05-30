الخميس 30 مايو 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الاحتلال الاسرائيلي يطلق قنابل الغاز ويتسبب في اندلاع حريق بحسبة ومجمع البيرة

قوات الاحتلال الإسرائيلي
قوات الاحتلال الإسرائيلي

قالت بلدية البيرة، إن قنابل الغاز التي أطلقتها قوات الاحتلال الاسرائيلي أدت إلى اندلاع حريق كبير في حسبة ومجمع البيرة التجاري، وفقا لـ"وفا". 

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وأفاد رئيس بلدية البيرة بالإنابة روبين الخطيب في اتصال هاتفي مع "وفـــا"، بأن الحريق تسبب باشتعال النيران في أكثر من 100 محل تجاري وبسطة في المجمع التجاري.

وأضاف، أن الحريق أدى أيضا إلى اتلاف نحو 100 بسطة خضار وفواكه وملابس وأحذية وحلويات وأدوات منزلية وغيرها.

ولفت الخطيب إلى أن الاحتلال عرقل وصول طواقم الدفاع المدني إلى المكان لأكثر من ساعة مما تسبب في اتساع رقعة الحريق الذي امتد إلى مبان ومحال تجارية مجاورة.

وأشار إلى أن الحريق تسبب في خسائر مادية فادحة.

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