الخميس 30 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

مستعمرون يهاجمون منزلين ويحطمون مركبة جنوب نابلس

مستعمرون
مستعمرون

هاجم مستعمرون، الليلة الماضية، منزلين وحطموا مركبة، في قرية بورين جنوب نابلس وفقا لـ"وفا". 

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الاحتلال يعتقل 9 مواطنين من الخليل

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الاحتلال يقتحم قريتي جلبون وفقوعة دون اعتقالات

 

وأفادت مصادر محلية، بأن مستعمرين من مستعمرة "يتسهار" المقامة على أراضٍ جنوب نابلس، هاجموا منزلين يعودان لعائلة الهندي وألحقوا خرابا في ساحتهما، وحطموا مركبة تعود للمواطن سلطان هندي.

وقد اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الخميس، تسعة مواطنين من محافظة الخليل.

وذكرت مصادر أمنية لـ"وفا"، أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة دورا جنوب غرب الخليل واعتقلت كلا من هاني محمود عمرو، ومحمد محمود عمرو، وقصي وعبد الرحمن محمد حمدان، ومنيف حجة، وأحمد خميس ربعي، عقب مداهمة منازلهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها.

كما اعتقل الاحتلال المواطن عيسى خليل داود من بلدة يطا جنوبا، ورومل رائد سويلم، وعمر طافش، من مخيم العروب شمالا.

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