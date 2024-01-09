حادث كبير.. إصابات في انفجار ولاية تكساس الأمريكية

أصيب 11 شخصًا، يوم الإثنين عقب انفجار بفندق ساندمان في وسط مدينة فورت وورث بولاية تكساس الأمريكية.

وأظهرت لقطات مصورة من مكان الحادث أنقاضا في أحد شوارع فورت وورث بين مبنيين ومسعفين في مكان الحادث.

وقالت خدمات الطوارئ بمدينة فورت وورث في ولاية تكساس الأمريكية، إن أحد المصابين حالته حرجة، واثنين في حالة خطيرة، والباقي إصاباتهم طفيفة.



وفي تغريدة عبر حسابها بمنصة «إكس» (تويتر سابقا)، قالت إدارة شرطة فورت وورث: «نعمل حاليا على حادث كبير. يرجى تجنب منطقة وسط المدينة»، مضيفة أنها ستقدم المزيد من المعلومات لاحقا.

ولم يقدم المسؤولون أي تفاصيل عن سبب الانفجار.

وأفاد أحد الشهود أنه رأى أشخاصًا يخرجون من الفندق بوجوه دامية ورأوا أشخاصًا على نقالات بعد الانفجار، مشيرًا إلى أن عددًا من أفراد عائلاتهم كانوا في الفندق، وأنهم أصيبوا.

وقالت شاهدة تدعى باربرا جاكوبس (58 عاما) إنها عادة ما تمر بجوار المبنى في طريق عودتها إلى منزلها إلى مبنى سكني قريب، لكنّ «هناك شيء منعها من القيام بذلك».

وأضافت: «عندما سمعت دوي الانفجار كنت في منتصف الشارع. رؤيته مباشرة، كان هذا أكثر شيء مخيف رأيته على الإطلاق».