عيد أضحى حزين.. ليلى عبد اللطيف تكشف حقيقة توقعاتها المثيرة للجدل (خاص)

انتشر اسم اللبنانية ليلى عبد اللطيف على نطاق واسع خلال الأونة الأخيرة، والتي تعد واحدة من أشهر المنجمون الذي عرفها العالم العربي، مسببة حالة من الذهول وصدمة الجماهير بسبب توقعاتها المخيفة التي تتسم بطابع الغموض وصدق نبؤتها التي تتحقق بالفعل، لتصبح واحدة من الشخصيات المثيرة للجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

ليلى عبد اللطيف

تحول ليلى عبد اللطيف تريند الوطن العربي خلال الأيام الماضية، وحصدت اهتمام الجماهير بسبب العديد من توقعاتها التي حدثت طوال الأعوام الفائتة، ولكن كشبت شعبية كبيرة من قبل المواطنين ورواد مواقع السوشيال ميديا، إذ بوفاة الرئيس الإيراني، وأزمة عمرو دياب الحالية، وخطوبة شيرين عبد الوهاب، وانفصال ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، وكوارث طبيعية حدثت في بعض البلدان لتواجه العديد من الشائعات والانتقادات وسط أقاويل أنها تعمل مع الماسونية وتكشف خططهم المستقبلية للعالم الجديد.

تصريحات ليلى عبد اللطيف في عيد الأضحي تسبب حالة من الجدل

خلال الأيام القليلة الماضية، تفاجئ الجماهير بانتشار توقعات جديدة للبنانية ليلى عبد اللطيف على بعض الصحف ومنصات التواصل الاجتماعي، تقول بأن عيد الأضحى سيكون حزين على مصر والمصريين، ما أثار حالة من الجدل الواسع وصدمة كبيرة، وانتشر الزعر بين المواطنين خاصة بعد صدق توقعاتها.

قالت بعض الصحف على لسان ليلى عبد اللطيف، إن المنجمة اللبنانية توقعت حدوث الكوارث على السواحل المصرية، حدوث هزات أرضية ودمار كبير في أحد المدن المصرية.

ليلى عبد اللطيف

ليلى عبد اللطيف تنفي توقعاتها بشأن عيد الأضحي

تواصلت بوابة الوفد الإلكترونية، مع ليلى عبد اللطيف لمعرفة صحة توقعاتها التي انتشرت في الأيام الماضية، قالت عبد اللطيف :" هذا كذب وتزوير، فأنا اتوقع بالصوت والصورة فقط، وكل حاجة غير كدة يبقي مزيف وغير صحيح".

وأضافت ليلى عبد اللطيف :" ناس تحب تجيب مشاهدات بالكذب والنفاق، وهذة ضريبة الشهرة وضريبة كل حد ناجح، انا واثقة من حالي ومن إيماني برب العالمين".

ليلى عبد اللطيف

ليلى عبد اللطيف للوفد: الجن فاضي يقولي من هيتجوز ومن طلق

سخرت ليلى عبد اللطيف من حديث الجماهير عن كونها تعمل مع الماسونية وتكشف خططهم المستقبلية للعالم، كما زعم البعض بأنها تسخر الجن لمعرفة الأحداث المتوقع حدوثها، إذ قالت :" انا لا اتأثر بحديث الغير واتفهم الأمر، في كتير قالوا اني اعمل مع الماسونية وهذا الموضوع مضحك، الماسونية قادرة انها توصل لأي حد في أي مكان اشد من ليلى عبد اللطيف".

وأضافت ليلى عبد اللطيف :" هل الجن فاضي يقولي من هيطلق ومين هيتجوز، كل هذا حكي فاضي ويضحك".