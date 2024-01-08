مسلم يعلق الزينة على جدران منزله لتهنئة جيرانه الأقباط

فى مشهد يعكس مدى الترابط والمودة بين نسيجى الأمة، حرص مواطن مسلم بجنوب الأقصر على تعليق الزينة بمنزله، وتجميله بالبلالين، لمشاركة جيرانه الأقباط فرحتهم بعيد الميلاد المجيد.

وأكد زين نصار بمدينة إسنا، أنه يحرص كل عام على مشاركة جيرانه مناسباتهم، مشيراً إلى أن أواصر المحبة بينهم تلزم كل منهما على تناوب هذا الدور كل فى مناسبته: «بنشارك بعض فى أفراحنا وأحزاننا»، مؤكداً أن الأعياد سواء القبطية أو الإسلامية تتم عادة فى أجواء من البهجة والسرور لنا جميعاً.

وكانت إيبارشية إسنا وأرمنت، احتفلت مساء السبت، بعيد الميلاد المجيد، وأقيم قداس العيد وسط أجواء احتفالية مبهجة، بمشاركة الأباء الكهنة وخورس الشمامسة وعدد غفير من الشعب القبطى.

وترأس نيافة الأنبا يواقيم، الأسقف العام للإيبارشية إسنا وأرمنت، قداس عيد الميلاد المجيد الذى أقيم بكنيسة العذراء مريم بإسنا (مقر المطرانية)، وشاركه فى الصلوات الآباء كهنة الكنيسة، القمص بولا نصر، والقمص مينا جاد، والقس هارون صموئيل، والقس فيلوباتير سفين، والقس داود سمير، بينما قاد خورس الشمامسة بالكنيسة ألحان ومردات قداس العيد.

وفى نفس السياق، كثفت مديرية أمن الأقصر، بقيادة اللواء دكتور حسن عبدالعزيز مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، واللواء محمد الصاوى حكمدار المديرية، من وجود قوات الشرطة وخبراء المفرقعات بمحيط جميع كنائس وأديرة المحافظة، وذلك فى إطار خطة التأمين التى وضعتها مديرية أمن الأقصر.