كرات الدجاج المشوية من الوصفات الصحية التي يمكنك تناولها إذا كنت تتبع نظام صحي لخسارة الوزن، فتتميز بسعراتها الحرارية القليلة ومذاقها اللذيذ، وخلال السطور التالية نقدم لك طريقة تحضيرها.

كرات الدجاج

طريقة عمل كرات الدجاج المشوية بالفرن للرجيم

المقادير

- صدر الدجاج : 500 جراماً (مفروم)

- زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة

- البصل : 1 حبة (مفروم ناعم)

- البيض : 1 حبة (مخفوق)

- فلفل أخضر حار : 1 حبة (مقطع)

- بهارات الجرام ماسالا : ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- رذاذ الطبخ : حسب الحاجة (للشوي)

طريقة التحضير

حمّي الفرن على درجة حرارة 200 مئوية.

في وعاء، اخلطي كل المكونات مع بعضها لتحصلي على مزيج متجانس.

أدخليه إلى الثلاجة لحوالي 60 دقيقة.

خذي قطعاً من الخليط وكوريها لتحصلي على كرات بنفس الحجم.

رشي صينية فرن برذاذ الزيت وصفي كرات الدجاج داخلها.

أدخلي الصينية إلى الفرن حتى تنضج الكرات.