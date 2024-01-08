" أسرتك ثروتك" ندوة توعوية لتنمية الأسرة المصرية بصحة الدقهلية

نظمت مديرية الصحة بالدقهلية اليوم ندوة توعوية تحت شعار"أسرتك ثروتك" وذلك بأولى فعاليات حملة تنمية الأسرة المصرية التي أطلقها قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات. جاء ذلك تحت رعاية الدكتور شريف مكين وكيل وزراة الصحة بالدقهلية وفى إطار التعاون بين الهيئة العامة للاستعلامات -مركز إعلام المنصورة ومديرية الصحة بالدقهلية .



حاضر بالندوة الدكتورة فاطمة عبدالرحمن مدير إدراة التثقيف الصحى بالدقهلية و نهلة دياب كبير اخصائي الاعلام بمركز اعلام المنصورة.

استعرضت الندوة المبادرات الرئاسية وجهود الدولة فى القضية السكانية، واستحداث آليات جديدة فى التوعية بمشكلة الزيادة السكانية علي الفرد والمجتمع.

كما تناولت دور الرائدات الريفيات في الوصول إلى كل سيدة مصرية في كل منزل داخل كل قرية، لتقديم نصائح ورسائل طبية و توعوية بخدمات تنظيم الأسرة وخدمات الصحة الإنجابية لرفع الوعي الثقافي والصحي لدي السيدات والتعريف بخطورة الزيادة السكانية علي الفرد والمجتمع.

جدير بالذكر أن مديرية الصحة تنفذ فعاليات التوعية وتقديم الخدمات الطبية والرعاية الصحية للسيدات من خلال فرق طبية بالوحدات وبالعيادات المتنقلة وتقديم وسائل تنظيم الأسرة مجانا، وإلى جانب الخدمات الطبية.

وذلك فى إطار أهمية مواجهة الزيادة السكانية لتحقيق رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة والوصول للرفاهية المعيشية.