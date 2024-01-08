عاجل
اقرأ غدًا بالوفد.. "السيسي" و"أبومازن" يرفضان كل محاولات تصفية القضية الفلسطينية رقيب بلواء جعفاتي يموت بسكتة قلبية بعد مقتل جنوده في غزة
الإثنين 08 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

منظمة إنقاذ الطفولة: نحو 10 أطفال يفقدون سيقانهم يوميا بغزة

غزة
غزة

يفقد ما لا يقل عن 10 أطفال سيقانهم كل يوم في قطاع غزة، الذي يتعرض لحرب إسرائيلية منذ قرابة 3 أشهر، وذلك حسب وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”.

ونقلت وكالة وافا، عن منظمة "إنقاذ الطفولة"، التي تتخذ من بريطانيا مقرا لها"، أن تقارير منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) تفيد أن "1000 طفل في غزة فقدوا إحدى سيقانهم أو كلتيهما" منذ بداية الحرب في قطاع غزة.

وأضاف البيان، أن معظم العمليات الجراحية التي أجريت للأطفال، تمت دون تخدير.

ولفت في هذا السياق إلى عدم توفر الكوادر الطبية والمعدات الطبية في القطاع.

وقال منسق شؤون المنظمة في فلسطين جيسون لي، إن "معاناة الأطفال في هذا الصراع لا يمكن تصورها".

وكشفت وكالة "وفا" أنه "في حصيلة غير نهائية، ارتفعت حصيلة قتلى قطاع غزة منذ بدء الحرب الإسرائيلية في السابع من شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى 22.835 قتيلا، أكثر من 70% منهم نساء وأطفال، و58 ألفا و316 جريحا، إضافة إلى 7 آلاف شخص في عداد المفقودين تحت الأنقاض".

مواد متعلقة

الأسهم الأمريكية : انخفاض مؤشر "داو جونز" بفعل تراجع سهم "بوينغ"

البيت الأبيض: وزير الدفاع أوستن يؤدي مهامه من المستشفى وسيبقى في منصبه

جنود الاحتلال يعتدون على مواطنين ويتلفون محاصيل زراعية جنوب الخليل

ترامب يصف بايدن بالفاسد ويطالب بتجريده من الحصانة

وزير الخارجية الأوكراني: روسيا ستتغلب علينا عسكريا في حال توقف الدعم الغربي

البابا فرنسيس يدعو لوقف إطلاق النار في غزة وإقامة الدولة الفلسطينية

محادثات أرمينية أمريكية حول ملف التطبيع بين أرمينيا وأذربيجان

أكاتسيا الروسية تنفذ رشقات مدفعية دقيقة على مواقع قوات كييف
الجريدة الورقية