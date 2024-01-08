رابط التقديم على وظائف شركة المياه الوطنية بالسعودية

أعلنت شركة المياه الوطنية بالمملكة العربية السعودية، اليوم الإثنين، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض، الأمر الذي جعلها تتصدر محركات البحث خلال الساعات الماضية.

التخصصات المطلوبة في وظائف المياه الوطنية بالسعودية

وبحسب ما جاء في بيان شركة المياه الوطنية بالمملكة العربية السعودية، فأن الوظائف المتاحة جاءت وفق المسميات التالية:

أخصائي النشر والمراقبة.

أخصائي إدارة معلومات المشاريع.

أخصائي امتثال الجودة.

مراقب حماية الأصول.

فني تشغيل وصيانة محطات خدمة البيئة.

أخصائي الحوكمة المؤسسي.

أخصائي إدارة البيانات.

فني تشغيل وصيانة شبكات المياه.

موعد التقديم على وظائف المياه الوطنية بالسعودية

وبينت إدارة شركة المياه الوطنية، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، اعتبارًا من اليوم الإثنين الموافق 8 يناير 2024م، وحتى استكمال العدد المطلوب.

رابط التقديم على وظائف المياه الوطنية بالسعودية

ويمكن التقديم على وظائف شركة المياه الوطنية بالسعودية، من خلال الدخول على الرابط التالي: ( اضغط هنــــــــــــا).