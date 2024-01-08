وكيل صحة سوهاج يهنيء الأخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد

التقي اليوم الإثنين الدكتور أحمد حسن أبو هاشم وكيل وزارة الصحة بمحافظة سوهاج بحضور لفيف من قيادات مديرية الصحة بالأخوة الأقباط العاملين بديوان المديرية لتقديم التهنئة لهم بمناسبة عيد الميلاد المجيد .





ورحب وكيل الوزارة بالحضور جميعاً مقدماً لهم خالص التهاني لافتاً أن تلك المناسبات تظهر مدى عمق العلاقة الوثيقة والمحبة التي تجمع أبناء هذا الوطن

فهم نسيج واحد يعيشون فوق أرض واحدة وتظلهم سماء واحدة مؤكداً على أننا جميعاً نعمل لأجل إعلاء راية مصرنا الغالية عالياً وأننا جميعاً يد واحدة .

ومن جانبهم أعرب الحضور عن خالص إمتنانهم لتلك المشاعر ولزملائهم لحرصهم الدائم على مشاركتهم بجميع المناسبات مؤكدين على ترابطهم ومحبتهم.





جدير بالذكر أن الدكتور أحمد حسن أبو هاشم قام بزيارة كنائس المحافظة وذلك لحرصه على تقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد .