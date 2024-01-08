مياه الفيوم تعقد اجتماعًا لمناقشة الموازنة للعام المالي 2024- 2025

عقد المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم اجتماعاً موسعاً بمقر الشركة بمحطة مياه قحافة.

و بحضور رؤساء القطاعات ومديري العموم ومديري الإدارات بالشركة وخلال الاجتماع تم مناقشة الموازنة الاستثمارية ( الاحلال والتجديد) ومناقشة الموازنة الجارية ( المصروفات والإيرادات).

وشدد المهندس محمد النجار على ضرورة مراعاة الدقة في إعداد الموازنة وتطبيق خطة تحسين الأداء بكافة القطاعات لزيادة القدرات الإنتاجية وتحقيق أعلى معدلات الأداء وزيادة الطاقة الإنتاجية لمحطات مياه الشرب ومحطات رفع ومعالجة الصرف الصحي من خلال نظم التشغيل القياسية وتاهيلها لضمان استمرارية وتجويد خدمات مياه الشرب والصرف الصحي ، والمتابعة المستمرة لمنظومة جودة مياه الشرب بقطاع المعامل وتنشيط التحصيل من خلال تفعيل الإجراءات والبرامج التكنولوجية المستحدثة وتطوير منظومة خدمة العملاء والتقليل من الفاقد الفيزيائي حفاظاً على مياه الشرب من الاهدار .

ووجه" النجار" جميع القطاعات بالشركة بالالتزام بواجباتهم تجاه المواطنين بالشكل الذي يضمن حصولهم على خدمة تنال رضاهم وتحقق متطلباتهم وتطلعاتهم.

دورة تدريبية..

ومن جهه اخرى عقدت شركة مياة الفيوم دورة تدريبية للعاملين بإدارة العدادات بمقر الإدارة العامة للتدريب بمحطة مياه العزب الجديدة لتدريبهم على توقيع وإدخال احداثيات وبيانات المشتركين الجدد بمدينة الفيوم بإستخدام برامج GIS.

وذلك في إطار تطوير منظومة العمل بالشركة ومراجعة جميع المخرجات المستخدمة في زيادة معدلات إنجاز الأعمال والمهام الفنية المطلوبة في المرحلة الحالية والمستقبلية، وبالتعاون بين الإدارة العامة لنظم المعلومات الجغرافية GIS والإدارة العامة للاشتراكات والعدادات فقد تم تجهيز نموذج لإدخال بيانات واحداثيات المشتركين الجدد باستخدام احد برامج الهواتف الذكية .

ياتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وتوصيات الشركة القابضة برئاسة المهندس ممدوح رسلان بضرورة توقيع احداثيات وبيانات المشتركين بالوصلات المنزلية الجديدة على قواعد البيانات الجغرافية GIS بالشركة.

اكد " النجار" أهمية وضرورة الاعتماد على البرامج الحديثة ومواكبة التطور التكنولوجي والتحول الرقمي لتحقيق أعلى معدلات الأداء والإنتاج وحوكمة البيانات والمعلومات توفيراً للوقت والجهد وضمان تجويد الخدمات المقدمة للمواطنين.