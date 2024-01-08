حلبة البحرين تحتفل بـ 20 عاماً من صنع التاريخ لسباقات فورمولا وان

أعلنت حلبة البحرين الدولية "موطن رياضة السيارات في الشرق الأوسط" عن آخر الاستعدادات لاستضافة سباق الـFORMULA 1 جائزة البحرين الكبرى، ذلك السباق التاريخي الذي يحتفل بالذكرى العشرين لاستضافة سباقات الفورمولا وان في مملكة البحرين.



‎وسينطلق السباق التاريخي في الفترة من 29 فبراير حتى 2 مارس المقبل، وذلك كجولة افتتاحية لموسم الفورمولا وان 2024، مع إعلان شعار السباق تحت مسمى "20 عاما من صنع التاريخ"، حيث ستكون اجازة نهاية أسبوع مليئة بإثارة السباقات الدولية والفعاليات الترفيهية العائلية.

‎وقد تم الكشف عن هذه التفاصيل في حفل الاطلاق الرسمي ، حيث تحدثت كل من فاطمة بنت جعفر الصيرفي وزيرة السياحة، والشيخ سلمان بن عيسى آل خليفة الرئيس التنفيذي لحلبة البحرين الدولية، والقبطان وليد العلوي الرئيس التنفيذي للشركة الراعية.



‎كما تم بث فيديو قصير لكل من الرئيس التنفيذي للفورمولا وان ستيفانو دومينيكالي ونجم فريق ماكلارين لاندو نوريس في حفل الاطلاق، إلى جانب معلق الفورمولا وان الأسطوري ديفيد كروفت والمقدم عمران العرادي.

‎ومن المقرر أن ينطلق سباق جائزة البحرين الكبرى للفورمولا وان المرتقب كجولة أولى افتتاحية لبطولة العالم للفورمولا وان لموسم 2024، إلى جانب كونه أول سباق ليلي ينطلق في يوم السبت في البحرين، مما يجعل السباق أكثر إثارة ضمن احتفالات نهاية الأسبوع.

‎ومن المقرر أن تستضيف حلبة البحرين الدولية أيضًا التجارب الحرة الرسمية ما قبل انطلاق الموسم لمدة ثلاثة أيام وذلك في الفترة من 21 إلى 23 فبراير.

فاطمة بنت جعفر:إطلاق سباق جائوة البحرين يؤكد على ريادة المملكة



وقالت فاطمة بنت جعفر وزيرة السياحة بالبحرين "إنه يوم مميز على أجندة الفعاليات في مملكة البحرين، ليس الرياضية فقط، بل السياحية والترفيهية أيضاً، ولا شك أن إطلاق سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا1 2024 يؤكد مرة أخرى على ريادة المملكة في احتضان سباقات الفورمولا 1.



‎وخلال حفل الاطلاق تم الكشف عن الشعار الرسمي لسباق هذا العام "20 عامًا من صنع التاريخ"، حيث يسلط الضوء على مكانة سباق جائزة البحرين الكبرى اليوم باعتباره سباقاً رائدًا ومفضلًا لدى الجماهير في تقويم الفورمولا وان.

‎وأكد الشيخ سلمان بن عيسى آل خليفة الرئيس التنفيذي لحلبة البحرين الدولية ‎"إن فكرة السباق الكلاسيكي الحديث تعكس حقيقة أن حلبة البحرين الدولية تعتبر حلبة حديثة ولكن بنفس الوقت صنعت 20 عامًا من تاريخ الفورمولا وان في الشرق الأوسط، وهو ما نفخر به، وأعتقد أن هناك العديد من جماهيرنا الذين قد يجدون صعوبة في تصديق انطلاق سباقنا العشرين، حيث يُنظر إلينا على أننا أحد سباقات الجائزة الكبرى "الجديدة". ومع ذلك، يشرفنا أن نكون من بين الأوائل في جيل الحلبات الحديثة، والأولى في الشرق الأوسط، وقد أتيحت لنا الفرصة للمساهمة في صنع 20 عامًا من تراث سباقات الفورمولا وان.

وكشف الشيخ سلمان والقبطان وليد العلوي عن سيارات العرض الخاصة بسباقات الفورمولا وان لعامي 2004 و2024 خلال حفل الإطلاق.

و‎سيتم أيضًا عرض هذه السيارات في مواقع مختلفة في جميع أنحاء المملكة في الفترة التي تسبق سباق الجائزة الكبرى، كجزء من الحملة الترويجية التي تنظمها حلبة البحرين الدولية لإضفاء مزيد من الإثارة حتى انطلاق السباق التاريخي.

‎من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للشركة الراعية القبطان وليد العلوي: "تسعدنا الرعاية الرئيسية مجدداً لهذا الحدث الدولي الأبرز لرياضة سباق السيارات، ومع إكمال العشرين عاماً لاستضافة البحرين لهذا السباق العالمي، نحتفي بالنجاح الذي حققه هذا السباق على الصعيدين الاجتماعي والرياضي بمشاركة ودعم محبي ومتابعي هذه الرياضة في مملكة البحرين والزوار القادمين من مختلف بقاع العالم.

كما تستضيف حلبة البحرين الدولية التجارب الحرة ما قبل انطلاق الموسم للفورمولا وان في الفترة من 21 إلى 23 فبراير في حلبة البحرين الدولية.

‎ستكون الأيام الثلاثة للتجارب على المضمار هي الفرصة الوحيدة لفرق الفورمولا وان والسائقين لاختبار سياراتهم قبل انطلاق الموسم الجديد 2024 لهذا العام، والتي ستنطلق بعد أسبوع واحد فقط من التجارب.

‎ستعلن حلبة البحرين الدولية عن مزيد من التفاصيل قريبا عن حضور الجماهير للتجارب ودخولهم للحلبة لإلقاء نظرة على السيارات الجديدة وأبطال الفورمولا وان أثناء التجارب.

وأعلن سلمان بن عيسى أن قاعات الشركات في الحلبة قد بيعت بالكامل لسباق جائزة الفورمولا وان لهذا العام.

‎كما أشاد سلمان بن عيسى على الإقبال الكبير على العروض المبكرة لتذاكر جائزة البحرين الكبرى، وبعد إعلان نفاد التذاكر بالكامل لسباق العام الماضي، يتوقع نفادها لهذا العام أيضا.