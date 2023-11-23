هل يساعد الذكاء الاصطناعي فورمولا 1 في معرفة تجاوز حدود المسار

غالبًا ما يعود هامش النجاح في الفورمولا 1 إلى قياسات صغيرة للوقت والمسافة. يعرف السائقون الخطوط الدقيقة التي يجب اتباعها عند المنعطفات لتحقيق أوقات الدورة المثالية. في بعض الأحيان، رغم ذلك، سيخرج المتسابقون خارج الحدود أثناء محاولتهم الحصول على ميزة. ولمساعدة المسؤولين على التحقق مما إذا كانت عجلات السيارة تعبر الخط الحدودي الأبيض بالكامل، ستقوم الفورمولا 1 باختبار نظام الذكاء الاصطناعي.

قال الاتحاد الدولي للسيارات (FIA)، الهيئة الحاكمة لرياضة السيارات، إنه سيستخدم تقنية رؤية الكمبيوتر في سباق جائزة أبو ظبي الكبرى الذي يختتم الموسم في نهاية هذا الأسبوع. يستخدم هذا الأسلوب تحليل الشكل لتحديد عدد وحدات البكسل التي تعبر الخط عند حافة المسار.

لا يخطط الاتحاد الدولي للسيارات لأتمتة مراجعات انتهاكات حدود المسار بشكل كامل في الوقت الحالي. وبدلاً من ذلك، فهي تريد تقليل عدد انتهاكات القواعد المحتملة التي يتم إرسالها إلى المسؤولين للمراجعة اليدوية بشكل كبير.

كما أشارت رويترز، شهد سباق الجائزة الكبرى النمساوي في يوليو الماضي اضطرار أربعة أشخاص إلى مراجعة حوالي 1200 انتهاك محتمل. بعد أن مرت بعض انتهاكات حدود المسار دون عقاب في سباق الجائزة الكبرى الأمريكي في أكتوبر، أقر المسؤولون بأنه سيتعين عليهم إيجاد نهج جديد. أدخل رؤية الكمبيوتر.

تم استخدام هذه التقنية في الطب للمساعدة في مراجعة البيانات من فحوصات السرطان. "إنهم لا يريدون استخدام الرؤية الحاسوبية لتشخيص السرطان، ما يريدون فعله هو استخدامها للتخلص من 80 بالمائة من الحالات التي لا يوجد فيها سرطان بشكل واضح من أجل منح الأشخاص المدربين جيدًا مزيدًا من الوقت لتشخيص المرض". وقال تيم ماليون، نائب مدير السباق ورئيس العمليات عن بعد في الاتحاد الدولي للسيارات: "انظر إلى الـ 20 بالمائة". "وهذا ما نستهدفه."

ويأمل الاتحاد الدولي للسيارات في تقليل عدد المخالفات المحتملة التي يراجعها المسؤولون يدويًا إلى حوالي 50 مخالفة لكل سباق. وقال ماليون إن الهدف هو "إزالة تلك التي من الواضح أنها لا تحتاج إلى مراجعة بشرية".

في حين أن الاتحاد الدولي للسيارات لن يعتمد بشكل كامل على الذكاء الاصطناعي لإجراء مكالمات السباق في أي وقت قريب، يتوقع ماليون أن يحدث ذلك في نهاية المطاف. "لقد قلت مرارًا وتكرارًا أن الإنسان يفوز في الوقت الحالي في مجالات معينة. قد يكون هذا هو الحال الآن ولكننا نشعر أن أنظمة الشرطة الآلية في الوقت الحقيقي هي الطريق للمضي قدمًا."