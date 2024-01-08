"الفتنة بين الناس" ندوة للطلائع بمركز شباب مباشر بالشرقية

تنفيذاً لخطة برنامج الرواق الأزهري..

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على ضرورة الاهتمام بالشباب باعتبارهم الطاقة الفاعلة لبناء الوطن والعمل على شغل أوقات فراغهم بطرق إيجابيه وتوجيهها لخدمة المجتمع وذلك من خلال تنفيذ ورش عمل تدريبية وندوات تثقيفية للشباب والفتيات بمختلف أعمارهم السنية.

أشاد المحافظ بالتعاون والتنسيق بين مديرية الشباب والرياضة والمنطقة الأزهرية بالشرقية في تنفيذ فعاليات الموسم الثاني لبرنامج الرواق الأزهري والذي يستهدف الطلائع من أعضاء مراكز الشباب لتصحيح المفاهيم المغلوطة لديهم والرد على التساؤلات التي تدور في أذهانهم وتوجيههم إلى الطريق الصحيح.

ومن جانبه أشار الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة، إلى استمرار فعاليات الموسم الثاني من برنامج الرواق الأزهري والمُقام تحت رعاية وزير الشباب الرياضة ومحافظ الشرقية وفي إطار الخطة التنفيذية لبروتوكول التعاون المبرم بين الأزهر الشريف ووزارة الشباب والرياضة وذلك بمركز شباب شرقية مباشر التابع لإدارة شباب الابراهيمية وبمشاركة الطلائع من أعضاء وعضوات مركز الشباب.

أوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة قيام الشيخ محمد صابر والشيخ محمد الشوادفي بتقديم ندوات دينية عن (الغيبه والنميمه وعقوبتهما من القرآن الكريم والسنة النبوية وخطورة نقل الأخبار المغلوطة والشائعات دون التحقق من مصدرها وصحتها وأوضحا أن الفتنة فى الدين والوطن وهى أشد انواع الفتن خطورة على الفرد والمجتمع واستعرضا نماذج مبسطة عن الفتن التى تستهدف النشء وتسعى لتضليله .

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة أن الهدف من إقامة الرواق الأزهري هو تعريف النشء بالمفاهيم الصحيحة للدين وبناء الشخصية المصرية وتشكيل الوعي للمشاركة في بناء وتنمية المجتمع وذلك من خلال إلقاء محاضرات بالتعاون مع أعضاء لجان الوعظ بالمنطقة الأزهرية والإدارات الفرعية للرواق الأزهري بالمحافظة.

يذكر أن لدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن المحافظة تولي اهتماماً بقطاع الرياضة والرياضيين وتسعي جاهدة لتوفير كافه أوجه الدعم المادي والمعنوي لتحقيق البطولات المحلية والدولية ، قائلاً أن رياده محافظة الشرقية في رياضه الهوكي ترجع الي الجهد المبذول والأداء المتميز للجهاز الفني والإداري ولاعبي ولاعبات فريق نادي الشرقية للهوكي رجال وسيدات حتى أصبحت رياضه الهوكي مصدر البهجه والسعاده لأبناء المحافظة..

جاء ذلك خلال مشاركته احتفالية نادي الشرقية الرياضي لتكريم المساهمين في إنجاز البطولات الافريقيه لرياضة الهوكي في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ والمهندس محمد الصافي السكرتير العام للمحافظة والمهندس سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة والدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة والدكتور حمدي مرزوق رئيس مجلس إدارة نادي الشرقية الرياضي وأعضاء مجلس الإدارة وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وذلك بقاعه الاجتماعات بالديوان العام.

أعرب المحافظ عن سعادته لإستمرار تميز فريق الشرقية للهوكي علي المستويين المحلي والقارى محققا البطولات والإنجازات والانتصارات لإسعاد أبناء المحافظة ، مطالبا بضرورة البحث عن طرق غير تقليدية لتنمية موارد النادى واقامة أكاديميات رياضية لتعظيم الموارد و تحسين مستوى الخدمات المقدمة لأعضاء الجمعية العمومية..

أشاد محافظ الشرقية بأبناء الشرقية المخلصين من الساده النواب ورجال الأعمال واللذين يحرصون علي مسانده نادي الشرقية الرياضي ويقدمون كافه اوجه الدعم للنادي لضمان مشاركة الفرق في البطولات المختلفه مؤكداً ان المحافظة لن تدخر جهدا في مسانده نادي الشرقية الرياضي باعتباره صرحا رياضيا واجتماعيا يفخر به أبناء المحافظة ويعد متنفسا لهم لقضاء أوقات فراغهم وممارسة أنشطتهم الرياضية والثقافية والإجتماعية

ومن جانبه تقدم الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بخالص الشكر والتقدير لمحافظ الشرقية لدعمه الدائم و المستمر لقطاع الشباب والرياضة ومساندته لكافة الأنشطه والمبادرات الشبابية وكذلك الدعم المستمر لنادي الشرقية الرياضي بأنشطته الرياضية والثقافية والإجتماعية والعمل على تذليل كافة العقبات للإرتقاء بالمنظومة الرياضية داخل أروقة النادي لإسعاد المواطنين من أبناء المحافظة ولتحقيق مزيداً من الإنتصارات و البطولات في قطاع الرياضة .

أشار وكيل وزارة الشباب والرياضة إلى أن الوزارة قدمت دعماً مالياً لنادي الشرقية الرياضي بمبلغ مليون جنية وذلك لدعم رياضه الهوكي داخل النادي والأنشطة المختلفة ، للإستمرار في حصد البطولات وتحقيق الإنجازات لإسعاد ابناء المحافظة.

بينما أعرب الدكتور حمدي مرزوق رئيس نادي الشرقية الرياضي عن سعادته لرعاية محافظ الشرقية احتفالية النادى بتكريم المساهمين من أبناء المحافظة في إنجازات البطولات الأفريقية ، قائلاً جئنا اليوم محملين برساله حب من أعضاء الجمعية العمومية لمحافظ الشرقية لدعمه الدائم والمستمر للنادي والارتقاء بكافة الخدمات الاجتماعية والثقافية وتحقيق المزيد من الانتصارات والبطولات في قطاع الرياضة .

وأشاد رئيس نادى الشرقية بالتنسيق والتعاون مع المحافظة وجهازها التنفيذي لتذليل كافة المشكلات والعقبات أمام النادى وكذلك تعظيم موارده بما يحقق الاستقرار داخل النادى والنهوض بالخدمات المؤاده لأعضاء الجمعية العمومية.

و تخللت الإحتفالية تقديم عرض لفيلم تسجيلي يبرز اهم إنجازات فريق نادي الشرقية الرياضي في مختلف الألعاب الفردية والجماعية ورياضة الهوكي ومنها الحصول على درع الدورى العام للسيدات والحصول على أوسكار أفضل فريق في أفريقيا والفوز بكأس بطولة أفريقيا للأندية للمرة 27 ليظل متربعاً علي عرش اللعبه بالقاره الأفريقية وكذلك مجالات الإستثمار والتطوير التي يشهدها النادى لتعظيم الموارد وتقديم خدمات مميزة لأعضاء الجمعية العمومية.

وفي نهاية الإحتفالية أهدى رئيس نادي الشرقية الرياضي أوسكار النادي لمحافظ الشرقية تقديراً لدعمه الدائم لقطاع الرياضة مقدمين له الشكر والتقدير.

كما قام محافظ الشرقية ورئيس النادى بتقديم دروعاً تذكارية للمساهمين من أبناء المحافظة في إنجاز البطولات الأفريقية لرياضة الهوكي بالنادى من خلال تقديم الدعم النادى والمعنوي لحصد البطولات وتحقيق الانتصارات.