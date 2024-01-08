الصيد يتوج بكأس منطقة الجيزة لكرة السلة مرحلة 18 سنة
حقق فريق انسات كرة السلة بصيد الدقي المركز الأول والميدالية الذهبية ببطولة منطقة الجيزة تحت 18 سنة بعد الفوز على البنك الاهلي فى المباراة الختامية للبطولة بنتيجة 62 / 40 التى جمعت الفريقين بصالة الدكتور حسن مصطفى.
كما حصدت لاعبة الفريق شريفة تامر لقب افضل لاعبة فى البطولة MVP.
ضمت قائمة الفريق اللاعبات جنى طارق محمد ، جودى وليد رفعت ، حبيبة علاء الدين ، حلا الحينى ، شريفة تامر يحيى ، فرح عماد السيد ، فريدة عمرو مهران ، فريدة محمد عبده ، فيروز اشرف مدحت ، لجين ايمن محمد، مريم عثمان ، ملك وائل بدر ، هنا الجولى ، هنا طارق فيصل، هنا محمد صلاح.
الجهاز الفنى والادارى :
نائب رئيس الجهاز محمود السداوى ، المدير الفنى عماد السيد ، مدرب محمد عمر ، مخطط احمال هيثم نور الدين ، طبيبة الفريق دكتورة علياء مؤمن ، ادارى احمد الطاهر ، خدمات معاونة محمد عطا ، لجنة كرة السلة احمد عصام.