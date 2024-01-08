رئيس أزهر الإسماعيلية يتفقد سير لجان الامتحانات

قام فضيلة الشيخ ممدوح عبدالجواد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيليّة الأزهرية، اليوم الاثنين، بمتابعة امتحانات صفوف النقل الثانوية، مع اقتراب انتهائها، حيث تفقد فضيلته كنترول ولجان معهد فتيات آل سهمود الثانوي النموذجي، ومعهد فتيات عين غصين الثانوي، للاطمئنان على سير الامتحانات، والتأكد من مدى توفير الهدوء والاستقرار داخل اللجان، ومطابقة الأسئلة للمناهج الدراسية، وعدم وجود معوقات أو شكاوى واردة لغرفة العمليات بالمنطقة.

مشددًا على ضرورة مراعاة عمليات التصحيح أولًا بأول والالتزام بالدقة في التصحيح، وإعطاء كل طالب حقه؛ وقد رافق فضيلته الأستاذ عبدالحميد حسن، مدير إدارة أمن المنطقة.

وطالب فضيلة الشيخ ممدوح عبدالجواد مديرى المعاهد بعمل تقرير يومى عن كافة اللجان والمتابعة من خلال غرف العمليات بالمنطقة الأزهرية