طرق تسجيل قراءة عداد الكهرباء لاستهلاك شهر يناير 2024

طرق لتسجيل قراءة عداد الكهرباء لاستهلاك شهر يناير 2024.. يبحث العديد من مستخدمي العدادات التقليدية والميكانيكية القديمة في جميع محافظات مصر عن طريقة تسجيل قراءة عداد الكهرباء لشهر يناير إلكترونيًا، للحصول على فاتورة تعكس استهلاكهم الحقيقي دون الأخطاء التي تتسبب زيادة الفاتورة الشهرية.

وحدد جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك التابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، طرق تسجيل قراءة عداد الكهرباء لشهر يناير الجاري 2024 وحتى يوم 20 من الشهر ذاته، على أن يراعى تثبيت موعد إدخال القراءة شهريا بموعد محدد.

وفي السطور التالية تستعرض "بوابة الوفد " طرق تسجيل قراءة عداد الكهرباء إلكترونيًا.

موقع وزارة الكهرباء:

يمكن تسجيل قراءة عداد الكهرباء من خلال موقع وزارة الكهرباء عن طريق اتباع الخطوات التالية :

تصفح موقع موقع وزارة الكهرباء من خلال الضغط على الرابط التالي

http://www.moee.gov.eg/test_new/serv2.aspx

النقر على أيقونة خدمات.

النقر على "الاستعلام عن الفواتير".

سيظهر قائمة بشركات الكهرباء على مستوى الجمهورية.

الدخول على الشركة التي يتبعها المستعلم.

كتابة قراءة العداد.

كتابة الكود الخاص بالمستعلم.

النقر على كلمة "استعلام".

بعد الانتهاء من الخطوات السابقة، سيظهر إيصال الكهرباء عن قيمة الاستهلاك الشهري.

المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء :

يمكن تسجيل قراءة عداد الكهرباء بالدخول للمنصة الموحدة لخدمات الكهرباء من خلال الرابط التالي:

https://eservices.eehc.gov.eg/

بعد الدخول على المنصة يظهر أمام المستخدم الكثير من الخدمات التي يمكن إجراؤها من خلال المنصة، ومن بينها تسجيل قراءة عداد الكهرباء.

يقوم المشترك بإدخال رقم الهاتف الخاص به والمسجل عبر المنصة في الخانة المخصصة لذلك، وإدخال كلمة المرور أيضًا.

يدخل المشترك القراءة الخاصة بالعداد، والضغط على تسجيل، ليتم تسجيل القراءة بشكل صحيح حتى تكون الفاتورة على قدر الاستهلاك فقط.

بعد الانتهاء من الخطوات السابقة يظهر قيمة إيصال الكهرباء عن الاستهلاك الشهري.

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