خطوات تغيير عداد الكهرباء التقليدي بآخر مسبق الدفع

وضعت الدولة خطة لتغيير عداد الكهرباء التقليدي واستبداله بعداد مسبق الدفع، والذي يعود بالكثير من المميزات على المستهلك منها خفض فاتورة الكهرباء وترشيد الاستهلاك.

وفي السطور التالية طرق ومميزات تغيير عداد الكهرباء التقليدي بآخر مسبق الدفع:

طرق تغيير عداد الكهرباء التقليدي بآخر مسبق الدفع:

تقديم طلب إلى شركة توزيع الكهرباء القريبة من محل السكن، مرفقًا به صورة من البطاقة الشخصية.

دفع رسوم فحص أو استبدال العداد بقيمة 195 جنيهًا.

تسوية أي مديونية مستحقة على المشترك.

فحص العداد القديم من قبل شركة توزيع الكهرباء.

تركيب العداد مسبق الدفع.

شحن العداد بمبلغ 100 جنيه.

مميزات العداد مسبق الدفع:

يتحكم العداد في الاستهلاك من خلال الاطلاع على معدل الاستهلاك والرصيد المتبقي.

ترشيد الاستهلاك.

يقضى على أخطاء فواتير الكهرباء الخاطئة.

سهل الشحن من خلال خدمات الدفع الإلكتروني.

يرفع نسب التحصيل بشركات توزيع الكهرباء.

تحصل وزارة الكهرباء على مستحقاتها مقدمًا.

أهمية العداد مسبق الدفع للشركات المشغلة:

زيادة الإيرادات:



يساهم العداد مسبق الدفع في زيادة الإيرادات من خلال القضاء على حالات التزوير والاحتيال.





تحسين إدارة الاستهلاك:

يساعد العداد مسبق الدفع على تحسين إدارة الاستهلاك من خلال مراقبة الاستهلاك بشكل لحظي.



تخفيض الفاقد: يساهم العداد مسبق الدفع في تقليل الفاقد في الطاقة الكهربائية والمياه.



العداد مسبق الدفع

ومن المتوقع أن تنتشر العدادات مسبقة الدفع بشكل أكبر في المستقبل، حيث أنها نظام فعال يلبي احتياجات المشتركين والشركات المشغلة.