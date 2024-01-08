فان دين بروم يبلغ الزمالك برفضه تدريب الأبيض (خاص)

خاص الوفد

حسم المدرب الهولندي فان دين بروم موقفه من تدريب الزمالك بعدما تواصل مسؤولي الأبيض معه خلال الأيام الماضية، لكنه رفض فكرة تدريب الفريق.

وعلمت الوفد أن فان دين بروم أبلغ مسؤولي الزمالك برفضه فكرة تدريب الأبيض بعد حدوث تواصل خلال الساعات الماضية لمعرفة موقفه من قيادة القلعة البيضاء.

ويبحث الزمالك عن مدير فني أجنبي من أجل قيادة الأبيض خلال الفترة المقبلة، ويقود الفريق الأول معتمد جمال بعدما قرر مجلس إدارة الزمالك إقالة المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو بسبب تراجع النتائج.

معسكر الإمارات

ويستعد الزمالك للخوض معسكر في الإمارات ومن المقرر ان يتخلله دورتين وديتين، من أجل تجهيز اللاعبين بشكل جيد خلال فترة التوقف بسبب خوض منتخب مصر بطولة كأس أمم أفريقيا والتي تستضيفها كوت ديفوار في الفترة ما بين 13 يناير حتى 12 فبراير المقبل.

وكان قد تردد أكثر من أسم لقيادة تدريب الزمالك على رأسهم الألماني فرانكو فودا، ومواطنه ستيفان كونتس، والسويسري مارتن أندرمات، بالإضافة للمدرب فان دين بروم.