200 مليون يورو عائدات متوقعة من مبيعات الشركات المصرية فى معرض فرانكفورت للمفروشات

يفتتح غداً الثلاثاء بمدينة فرانكفورت الألمانية معرض «هايم تكستايل»، والذى يعد أضخم وأهم معرض للنسيج والمفروشات والوبريات على مستوى العالم، نظرا لأعداد الدول المشاركة، وتصل لأكثر من 120 دولة من مختلف قارات العالم، ويزوره أكثر من 5 ملايين زائر، أما أعداد الشركات المشاركة من مختلف الجنسيات فيصل الرقم إلى 2800 شركة، وهو الرقم الرسمى الصادر من المركز الإعلامى التابع لإدارة messe فرانكفورت.

يشارك فى دورة العالم 22 شركة مصر تعمل فى مجال إنتاج النسيج والمفروشات والوبريات بما فيها البطاطين وملاءات الأسرة وفرش الفنادق، وهى شركات ضخمة فى مصر، منها شركة نايل جروب بالمنطقة الحرة بالعامرية، وهى من الشركات المعتمدة لدى قصور «باكنجهام» الملكية فى لندن، وتشارك فى «فرش» القصور التى يتم تغيير ها سنويا، وهناك شركة «زهرة المحلة»، وهى من الشركات المصرية التى تفخر بها مصر، لأنها من الشركات المعتمدة لدى فرق عالمية كبرى، وفى مقدمتها برشلونة، وريال مدريد بإسبانيا، حيث تقوم بتوريد منتجاتها من الفوط والبشاكير لفرق هذه الأندية، هناك أيضا شركة مصر إسبانيا للبطاطين بمدينة السادات الصناعية، وتصل منتجاتها إلى دول عريقة فى الصناعة مثل إيطاليا واليونان وتحقق أرقاما لا بأس بها فى التصدير.

كما تشارك شركات أخرى مثل أولاد الشيخ، والعامرية، والقابضة للغزل والنسيج، من المتوقع أن تصل مبيعات الشركات المصرية فى الدورة الحالية لمعرض «هايم تكستايل» إلى أكثر من 200 مليون يورو.

يؤخذ على شركات هذا القطاع أن كثيرين من العاملين فيها يتقاعسون عن المشاركة فى هذه المعارض الضخمة ويفضلون مكاسب السوق المحلى السريعة، وبسبب ذلك يتراجع أعداد الشركات التى تشارك فى معرض «هايم تكستايل» للمفروشات، فلا يعقل أن يكون العدد عام 2017 يتخطى 40 شركة، ويتناقص إلى 22 شركة فى الوقت الحالى، يذكر أن مشاركة الشركات المصرية تتم تحت مظلة المجلس التصديرى للنسيج والغزل والمفروشات، والذى يترأسه المهندس سعيد أحمد رئيس مجلس إدارة مجموعة نايل جروب.