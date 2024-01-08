" أجندة نائب " مبادرة برلمانية للتوعية السياسية للمواطنين بالإسماعيلية

دشن النائب عصام دياب عضو مجلس النواب عن محافظة الإسماعيلية ولجنة الصناعة، مبادرة برلمانية للتوعية السياسية والاقتصادية للمواطنين بالمحافظة.

نشر النائب عصام دياب عبر صفحته الرسمية مقاطع مصورة توضيحية تناولت عدد من الملفات الشائكة كان أبرزها كل ما يخص أزمة الدولار.

أكد عصام دياب أن المبادرة بهدف مناقشة أهم التساؤلات والقضايا الداخلية والخارجية، وما يهم الشارع الإسماعيلي من مشكلات وتساؤلات يومية لتسليط الضوء على أفضل الحلول والإقتراحات لهذه القضايا.

وعن أزمة ارتفاع سعر الدولار ، أكد النائب عصام دياب أن المواطن البسيط أصبح يستشعر ويتابع أزمة الدولار الغير طبيعية أو مسبوقة.

أكد النائب عصام دياب أن أهم أسبابها، وجود سوق موازي مرعب تسبب في زيادة نسبة التضخم، لافتا إلي أنه بحسب التقارير الاحصائية فإن بلغ حجم الديون علي مصر ١٦٤ مليار دولار، وان هناك فجوة بين الدين والالتزامات، بالإضافة إلي أن هناك فجوة تمويلية بلغت 24 مليار دولار، وانخفاض

نسبة تصدير الغاز المسالي، في مقابل استيراد المواد الخام وقطع غيار المصانع.

كما أشار عصام دياب الي أهمية عودة تحويلات العاملين بالخارج والتي بلغت 33 مليون دولار الي خزانة الدولة.



اختتم النائب عصام دياب مشيرا الي فتح باب النقاش والتوضيح لكل ما يمس الشارع المصري والاسمعلاوي تحديدا لنشر الوعي والرد علي جميع الشائعات المغرضة التي تهدد استقرار الشارع.

واقترح لحل أزمة ارتفاع سعر الدولار، تشكيل لجان من الخبراء الاقتصاديين المتخصصين تتبع رئاسة الجمهورية تحت إشراف البرلمان ووزارة المالية، و

القضاء علي معوقات الاستثمار أو ما يسمي بالدولة العميقة، كذلك إلزام شركات الشحن الموجودة بمصر بالتعامل بالجنيه المصري.