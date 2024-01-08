مايكروسوفت تصحح خطأ ارتكبته أثناء استثمار المليارات في صانع ChatGPT

يبدو أن مايكروسوفت تعلمت درسها من الفشل الذريع في OpenAI، صانع ChatGPT. في نوفمبر، أقال مجلس إدارة ChatGPT الرئيس التنفيذي للشركة سام ألتمان خلال مكالمة فيديو. صدمت هذه الأخبار وفاجأت مايكروسوفت، أكبر مستثمر في ChatGPT، مثل أي شخص آخر. إنها قصة مختلفة أن يومين آخرين من الدراما المؤسسية قد عاد ألتمان إلى سرج OpenAI.

أثبتت دراما طرد سام ألتمان أيضًا كيف أن عدم وجود شخص في شركة استثمرت مايكروسوفت المليارات في الإضرار بالشركة. على ما يبدو، مع الإشارة إلى أن المدير التنفيذي لشركة Microsoft Corp Dee Templeton قد انضم إلى مجلس إدارة OpenAI كمراقب غير مصوت. وفقًا لتقرير في بلومبرج، انضم تيمبلتون إلى مجلس الإدارة كجزء من إصلاح شامل لمجلس الإدارة بعد الإطاحة القصيرة بالرئيس التنفيذي للشركة الناشئة ألتمان. المعلومات التي ذكرت سابقًا أيضًا أن تمبلتون كان أحد الأشخاص الذين يفكرون في منصب مجلس الإدارة.

مرشح Microsoft لعضوية OpenAI Board



وفقًا لملف تيمبلتون على LinkedIn، فقد عملت في Microsoft لأكثر من 25 عامًا وهي نائب رئيس الشركة للشراكات والعمليات التقنية والبحثية. انضمت إلى شركة مايكروسوفت في عام 1998 كأول موظفة فنية في مكتب الشركة في نيوزيلندا. في منصبها الحالي، تقدم تقاريرها إلى كبير مسؤولي التكنولوجيا في Microsoft وتقود فريقًا يدير بعض الشراكات التقنية للشركة، بما في ذلك عملها مع OpenAI.

وبحسب ما ورد بدأت بالفعل في حضور اجتماعات مجلس الإدارة، وفقًا للشخص الذي تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته لمناقشة الأمور الخاصة. ورفضت OpenAI وMicrosoft التعليق.

بعد أن أعاد مجلس إدارة OpenAI ألتمان إلى منصبه كرئيس تنفيذي، وافقت الشركة أيضًا على منح مقعد مراقب بدون حق التصويت لشركة Microsoft، أكبر مستثمريها. مديرو OpenAI الحاليون هم بريت تايلور، الرئيس التنفيذي المشارك السابق لشركة Salesforce Inc؛ ولاري سمرز، وزير الخزانة الأمريكي السابق؛ وآدم دانجيلو، أحد أعضاء مجلس الإدارة السابق والرئيس التنفيذي لموقع الأسئلة والأجوبة Quora Inc.

وقال ألتمان في وقت سابق إنه سيتم اختيار مجلس إدارة جديد "بسرعة إلى حد ما". ولم يحدد عدد الأشخاص الذين سيكونون في نهاية المطاف جزءًا من المجموعة، لكنه قال إنه سيتم "توسيعها بشكل كبير" من العدد الحالي. واجهت OpenAI بعض الانتقادات لعدم وجود أي امرأة في مجلس الإدارة الأولي.

وقد التزمت مايكروسوفت باستثمار حوالي 13 مليار دولار في OpenAI ودمج منتجاتها في أعمالها الأساسية، وسرعان ما أصبحت الشركة الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي بين شركات التكنولوجيا الكبرى. لكن مايكروسوفت، مثلها مثل المستثمرين الآخرين، تفاجأت بقرار مجلس إدارة شركة OpenAI بإقالة ألتمان.