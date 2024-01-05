Microsoft Teams يأتي إلى Android Auto بعد مرور عام

يأتي Microsoft Teams أخيرًا إلى Android Auto - وهو تطبيق يسمح لهواتف Android بالاتصال بنظام المعلومات والترفيه الموجود مسبقًا في السيارة - في الشهر المقبل، بعد عام تقريبًا من إعلان Google عنه في I/O 2023. وذلك وفقًا لـ Microsoft 365 خريطة الطريق التي توضح تفاصيل الإصدارات المستقبلية.

على الرغم من إطلاق التطبيق في شهر فبراير، إلا أننا لا نزال لا نملك الكثير من التفاصيل بشأن كيفية استخدامه. صرحت Microsoft أنك ستتمكن من "الانضمام إلى الاجتماعات وإجراء المكالمات" من عرض التقويم. لا توجد معلومات حول ما إذا كان سيتم التكامل مع الرسائل من الخدمة أم لا أو سيشارك في بعض الميزات الأخرى الخاصة بـ Teams، مثل التعاون في الملفات والبيانات. بالطبع، ربما لا تكون القيادة على الطريق السريع هي أفضل وقت للعبث بملفات العمل العشوائية.

لم تقدم Microsoft أو Google أي معلومات حول سبب استغراق Teams وقتًا طويلاً لإصدار Android Auto. أعلنت Google أيضًا عن تكامل Android Auto مع Zoom وWebex في I/O 2023. وتم إطلاق كلا المجموعتين من البرامج على النظام الأساسي في سبتمبر. حصل Android Auto أيضًا مؤخرًا على تطبيقات من The Weather Channel وYouTube. كما تقدم المنصة ألعابًا للركاب أو عندما تكون السيارة متوقفة، بما في ذلك نسخة من لعبة Solitaire ولعبة سباق بسيطة تسمى Beach Buggy Racing 2.

تقول Google إن Android Auto يتكامل حاليًا مع 200 مليون سيارة، لذا فإن إضافة Microsoft Teams أمر مرحب به بالتأكيد. وفي الوقت نفسه، أشارت الشركة أيضًا إلى أن معدل اعتماد Android Automotive - المنتج الذي يحمل نفس الاسم ولكنه متميز والذي، على عكس تطبيق Android Auto، نظام تشغيل معلوماتي ترفيهي متكامل - قد انفجر في العام الماضي، حيث بدأت شركات تصنيع السيارات للتخلص التدريجي من أنظمة المعلومات والترفيه الداخلية لصالح نظام التشغيل Google. أعلنت شركات مثل شيفروليه وفولفو وبولستار وهوندا ورينو وحتى جنرال موتورز عن اعتماد منصة جوجل.