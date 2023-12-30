Microsoft Copilot AI chatbot يصل إلى نظام التشغيل iOS

منذ بضعة أيام، أصدرت Microsoft تطبيق Android مستقلًا لـ Microsoft Copilot، مما يتيح لك طريقة سريعة للوصول إلى مساعد الذكاء الاصطناعي. تبين أن إصدارات iOS وiPad لم تكن متخلفة كثيرًا، لأنها متاحة الآن من متجر تطبيقات Apple. تمامًا كما هو الحال في Copilot على سطح المكتب وروبوتات الدردشة الأخرى التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، مثل ChatGPT، يمكنك كتابة سؤالك وانتظار الردود الناتجة عن الذكاء الاصطناعي. في حالة Copilot، سوف تحصل على استجابات من خلال OpenAI's GPT-4، وهو أحدث نموذج لغة كبير للشركة. في المقابل، يتم تشغيل الإصدار المجاني من ChatGPT بواسطة ChatGPT-3.5 الأقدم، وستحتاج إلى الدفع مقابل ChatGPT Plus للوصول إلى الطراز الأحدث.

بالإضافة إلى ذلك، يتمتع برنامج Copilot على نظام iOS بالقدرة على تحويل كلماتك إلى صور. يتم تشغيل هذه الميزة الخاصة بواسطة نظام الذكاء الاصطناعي DALL-E 3 لتحويل النص إلى صورة من OpenAI، والذي قالت الشركة سابقًا إنه "أفضل بكثير" في القدرة على فهم المنتج النهائي الذي تريد تحقيقه من خلال النص الذي يطالبك بكتابته. -E 3 تم تصميمه أيضًا ليكون أفضل في عرض العناصر التي كانت أسلافه يواجهون مشكلة فيها، مثل الأيدي البشرية.

هذا ليس سوى أحدث منتج Copilot الذي أصدرته Microsoft منذ أن أعادت تسمية Bing Chat. جلبت الشركة أيضًا برنامج Copilot إلى نظام التشغيل Windows 10 ثم إلى Windows 11، مما منح حوالي مليار جهاز - استنادًا إلى أرقام مستخدمي الأنظمة الأساسية - إمكانية الوصول إلى برنامج الدردشة الآلي المدعم بالذكاء الاصطناعي. مع هذه الإصدارات المحمولة، تعمل Microsoft على توسيع نطاق Copilot بشكل أكبر، خاصة وأن التطبيقات مجانية الاستخدام.