الأربعاء 27 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

بولندا: وصول نحو 20 ألف لاجئ من أوكرانيا خلال الـ24 ساعة

بوابة الوفد الإلكترونية

كشفت وكالة حرس الحدود البولندية، عن وصول نحو 20 ألفا و400 لاجئ قادمين من أوكرانيا خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي عدد الأوكرانيين الفارين إلى بولندا منذ فبراير عام 2022 إلى أكثر من 18 مليون شخص.

txt

روسيا تعلن السيطرة على مدينة مارينكا شرقي أوكرانيا

txt

متحدثة الخارجية الروسية: الأدلة تشير إلى أن حادثة بوتشا تدبير من أوكرانيا

ونقل راديو بولندا، في نشرته الناطقة بالإنجليزية، اليوم، الأربعاء، طبقًا لوكالة انباء الشرق الأوسط، إن نحو 17 ألفا و500 أوكراني غادروا بولندا أمس الثلاثاء متجهين إلى بلادهم؛ ليبلغ إجمالي العائدين حتى الآن نحو 3ر16 مليون شخص.

وكانت بولندا قد مررت في مارس 2022 مشروع قانون يقدم حزمة دعم للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم، ويمنحهم إقامة قانونية ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.

مواد متعلقة

خلال اجتماع كييف.. بولندا وأوكرانيا تتفقان على خطة عمل لفتح الحدود

بولندا تعلن وصول 35 ألفا لاجئ أوكراني خلال الـ24 ساعة الماضية

بولندا: وصول أكثر من 35 ألف لاجئ من أوكرانيا خلال 24 ساعة

مستشار النمسا: نتمتع بشراكة وصداقة قوية مع بولندا

بولندا تستقبل أكثر من 20 ألف لاجئ أوكراني خلال 24 ساعة
الجريدة الورقية