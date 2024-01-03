تامر أمين يحذر التجار المحتكرين: "اللي هيقع مش هنسمي عليه" (فيديو)

قال الإعلامي تامر أمين، إن الحكومة النهاردة وافقت على مشروع قانون لتغليظ العقوبات على المتلاعبين بالأسعار.

وأضاف تامر أمين خلال برنامجه "آخر النهار"، المذاع على فضائية"النهار" مساء اليوم الأربعاء: "أنا مع السوق الحر، لكن بنزاهة وعدل، والالتزام بالقانون، ومنع الاحتكار والتلاعب بالأسعار".

وتابع تامر أمين: "لا رأفة أو تعاطف مع أي تاجر متلاعب بالأسعار أو محتكر للسلع الاستراتيجية، ويجب تغليظ العقوبات على هؤلاء التجار"، معقبا: "التاجر الذي تثبت إدانته؛ لازم يتجرس في كل حته، عشان محدش يشتغل معاه تاني".

وأردف: "بعض التجار يقومون بمص دم الناس بالاحتكار وتخزين السلع، ولما التاجر ده يقع وتطبق عليه العقوبات المغلطة؛ مش هنسمي عليه، ولازم يكون عبره للجميع".

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنهم تابعوا خلال الأيام القليلة الماضية بعض ما تم توجيهه للحكومة من نقد فيما يخص رفع بعض الخدمات والسلع.

مؤتمر صحفي للدكتور مصطفى مدبولي:



وأوضح "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي له اليوم الأربعاء، أنه يخاطب المواطن المصري ويشرح له الموقف بالتفصيل، مؤكدًا أن الدولة المصرية تقوم بالانحياز للمواطن المصري البسيط، مشددًا على أنه تم البدء في برنامج الإصلاح الاقتصادي في 2015، إصلاح أي اقتصاد يبدأ بترشيد أوجه الإنفاقات.

وأشار إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادى في مرحلته الأولى كان هناك تأكيدات أن إصلاح أي اقتصاد يتطلب ترشيد إنفاق، مؤكدًا أنه عندما بدأت الحكومة برنامج الإصلاح الاقتصادى بدأت التركيز على ترشيد الدعم، مشيرًا إلى أن عام 2021 لم يكن هناك دعم للمواد البترولية سوى أنبوبة البوتجاز.