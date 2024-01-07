تامر أمين يهاجم منتقدي محمد صلاح.. عايزين منه إيه؟ (فيديو)

استنكر الإعلامي تامر أمين، هجوم بعض جماهير الكرة المصرية على النجم العالمي محمد صلاح، نجم ليفربول وهداف الدوري الإنجليزي.

وقال تامر أمين خلال برنامجه “آخر النهار” المذاع على فضائية “النهار وان”، مساء اليوم الأحد: "فيه ناسب تشتم اللاعب الدولي محمد صلاح على مواقع التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا وحالة هجوم كل فترة تظهر ضده، ومحمد صلاح من أنجح الشخصيات المصرية عالميًا، وأهم شخصية مصرية حاليا.. أنتم عايزين إيه منه، وكل لما يفتح بوقه يتهاجم ولو مافتحش يتهاجم بردوا".

وتابع تامر أمين، “هو الراجل المفروض يعمل إيه، وانتم عايزين إيه، دا الراجل، والناس داخله على السوشيال ميديا وفين يوجعك وتحليلات وتخمين وفي الآخرة هجوم على هذا الرجل، هو احنا عندنا كام واحد زي صلاح”.

الكاف يتغزل في محمد صلاح: "أعظم لاعبي كرة القدم الإفريقية عبر التاريخ"



ووجه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” إشادة كبيرة بالدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، بعد انضمامه لمعسكر منتخب بلاده، استعدادًا لمنافسات كأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار المقبلة.

وتقرر انطلاق منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية في الثالث عشر من يناير الجاري، والتي تستضيفها كوت ديفوار.

وأكد الكاف على أن محمد صلاح أصبح تهديدًا واضحًا للخصوم التي تواجه المنتخب المصري، مما يجعله سلاحًا قويًا لدى الفراعنة.

وشدد على أن صلاح أثبت أنه واحد من أعظم لاعبي كرة القدم الإفريقية عبر التاريخ.

بينما تطرق الاتحاد الإفريقي للتأكيد على أن فيتوريا يُدرك أن المنتخب المصري سيكون فعالًا أمام المنافسين في المجموعة الثانية.

وأشار إلى أن البرتغالي سيكون حذرًا عند الحديث عن فرص المنتخب المصري، بالرغم من التاريخ الكبير للفراعنة واللاعبين الموهوبين الذي يمتلكهم.

وأتم الاتحاد الإفريقي حديثه عن المنتخب المصري بإن فيتوريا يعمل على احتواء التوقعات، لكن الجماهير المصرية ترغب في التتويج باللقب.