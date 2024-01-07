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الإثنين 08 يناير 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

أول جل موضعى لعلاج مرض جلدى شديد العدوى ناتج عن الجدرى.. الغذاء والدواء توضح

أول دواء منزلي لعلاج
أول دواء منزلي لعلاج مرض جلدى شديد العدوى ناتج عن الجدري

أعلنت هيئة الغذاء والدواء الأميركية FDA موافقتها على استخدام جل موضعى جديد يُعرف بإسم زيلسوفمي Zelsuvmi ، لعلاج مرض جلدى شديد العدوى ناتج عن فيروس الجدري يطلق عليه اسم " المليساء المعدية ".

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أول دواء منزلي لعلاج مرض جلدى شديد العدوى ناتج عن الجدري

ووفقًا لما ذكره موقع وكالة رويترز، صرحت الشركة المنتجة للعقار بإنه حصل على موافقة هيئة تنظيم الصحة الأمريكية، مما يجعله أول دواء منزلي لهذه الحالة في البلاد، ومن المتوقع أن يكون الجل متاحًا في الولايات المتحدة الأمريكية بحلول النصف الثاني من عام 2024.

أول دواء منزلي لعلاج مرض جلدى شديد العدوى ناتج عن الجدري

في الوقت نفسه، أكد متحدث باسم الشركة إن الجل الجديد علاج يعتمد في تكوينه على عامل إطلاق أكسيد النيتريك الموضعي مع عنصر نشط يسمى بيردازيمر الصوديوم، مشيرًا إلى إن سعر الجل لم يتم تحديده حتى الآن، كما ارتفعت أسهم الشركة بنحو 5% في التداولات.

وأضاف أن الجل "زيلسوفمي" سوف يعالج نوعًا من العدوى الجلدية شديدة العدوى تسمى المليساء المعدية والتي يسببها فيروس الجدري، فهي تسبب ظهور آفات جلدية عادًة ما يتم حلها خلال عام دون ترك ندبات، ولكنها قد تستغرق وقتًا أطول بكثير في بعض الحالات.

أول دواء منزلي لعلاج مرض جلدى شديد العدوى ناتج عن الجدري

وحسبما أفادت الإحصائيات، يتأثر حوالي 6 ملايين شخص، معظمهم من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 1 و14 عامًا، بهذا الاضطراب في الولايات المتحدة الأميركية كل عام

جدير بالذكر أن موافقة هيئة الغذاء والدواء الأميركية، على بيانات المرحلة الأخيرة من التجارب التي أظهرت أن جل Zelsuvmi  حقق هدفه الأساسي المتمثل في الإزالة الكاملة للآفات.

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