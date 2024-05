ننشر السيرة الذاتية للمهندس أحمد سعيد عبدالله

المهندس أحمد سعيد عبدالله دسوقي هو شاب مصري . ولد في مدينة الزقازيق التابعه لمحافظه الشرقية تحديدا في يوم 26 من يناير لعام 2000م

كما تخرج أحمد من كلية الهندسة جامعة الزقازيق قسم الهندسة الكهربائية عام 2023م ويعمل كمسؤول مشتريات خارجي لشركة يونايتد برازرز للصناعات الهندسية ومدير فرع لشركة إستيراد وتسويق وتصنيع ملابس جاهزه ومسؤول في منظومة الفواتير الإلكترونية التابعة للضرايب المصرية.



وفي حديثنا مع الشاب المكافح الطموح م/ أحمد سعيد صاحب الاربعه والعشرون عاما ابدى قائلا :

أري أن كل هذا مجرد دافع وحافز للإستمرار في النجاح... وأن النجاح الحقيقي هو التأثير الذي يطلقه الشخص في المجتمع ، لأن لا فائده من أن تكون شخص مُبهر بكل هذا دون أن تكون مُؤثر في من حولك .

ف ليس كل مبهر مؤثر ولكن كل مؤثر هو مبهر جدا .



يتمتع م/ أحمد سعيد بشخصية لطيفة وطيبة، حيث يحب الخير والإحسان للجميع. إنه إنسان طيب وكريم، وشخصية محترمة تستحق كل التقدير والاحترام.

يعد م/ أحمد سعيد شخصية نادرة الوجود في زمننا الحالي، حيث نجد قلة من الأشخاص الذين يستحقون الثناء والتقدير. إنه رجل يمتاز بأخلاق عالية وصادق في تعامله ويسعى دائمًا لتقديم المساعدة وإظهار التضامن مع الآخرين، فهو يحب أن يرى الجميع سعداء ومبتسمين، ولذلك تطوع في العديد الفرق التطوعية والمبادرات الشبابية والجمعيات الخيرية وشغل العديد من المناصب بها وأهمها :-

🔹مفوض لجنة العلاقات العامة والإعلام بجمعية الكشافة الجوية فرع الشرقية

🔹مدرب في برنامج سفراء مشواري التابع لمنظمة اليونيسيف ووزارة الشباب والرياضة

🔹منسق محافظة الشرقية بالإتحاد الوطني للقيادات الشبابية

🔹المستشار التنفيذي بإتحاد شباب العرب

🔹مساعد رائد اكبر عشاير جامعة الزقازيق

🔹مسؤول لجنة التنظيم في مبادرة متطوعي وزارة الشباب والرياضة YLY

🔹 مسؤول الرصد والمتابعة ببرنامج تصدوا معنا التابع لوزارة الشباب والرياضة

🔹مفوض لجنة الابتكار والبحث العلمي بأندية العلوم بمدرية الشباب والرياضة بالشرقية

🔹مسؤول الشراكات والتشبيك المحلي في شبكة مثقفي الأقران Y-PEER Egypt

🔹أمين لجنة الجوالة بإتحاد طلاب هندسة الزقازيق

🔹مدرب في برنامج الوعي حياه التابع لمؤسسة جايكا اليابانيه ومؤسسة أجيال مصر

🔹مسؤول لجنة اللوجيستك في الشبكة القومية لمتطوعي التمكين الاقتصادي ( داعم )

🔹سفير من سفراء المناخ التابع لوزارة الشباب والرياضة

🔹مدرب تقنيات مسرح بشبكة مثقفي الأقران Y-PEER Egypt

🔹مسؤول في المركز الوطنى للتكنولوجيا وإعداد القادة

🔹مسؤول لجنة العلاقات العامه في مؤسسة صناع الحياة

🔹مستشار تنظيمي في جمعية عين البيئة

🔹مسؤول سابق لمحافظة الشرقية في اتحاد طلاب تحيا مصر

🔹 مسؤول بالتحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي.

🔹مسؤول تنمية عضوية بجمعية الكشافة الجوية بالشرقية.

🔹عضو لجنة الإعلام بالإتحاد العام للكشافة والمرشدات

🔹عضو في برلمان شباب مصر

🔹عضو في قافلة شعاع الخير

🔹عضو في جمعية الهلال الأحمر فرع الشرقية

🔹متطوع في مؤسسة زواد الخير لتنمية المجتمع

🔹متطوع في جمعية رسالة

🔹Brand ambassador at IEEE ZSB

🔹Team Leader CXP at AIESEC

🔸وحصل علي العديد من التدريبات والدورات واهمها :-

🔹حاصل على دورة ICDL من شركة ميكروسوفت.

🔹حاصل علي شهادة محترف إدارة المشاريع PMP.

🔹حاصل على دورة إسعافات أولية من الهلال الأحمر .

🔹حاصل علي إيجازة قائد وحدة كشفية من جمعية الكشافة الجوية المصرية.

🔹حاصل علي دورة Digital Marketing من الجامعة الأمريكية.

🔹حاصل علي العديد من الدورات المتخصصه في مجال ريادة الأعمال.

🔹حاصل على العديد من الدورات المتخصصه في مجال الGraphic Design.

🔹حاصل على العديد من الدورات المتخصصه في مجال ال Video Editing.

‏🔹حاصل علي مركز تاني في مسابقة الطالب المثالي علي مستوي جامعة الزقازيق.

‏🔹لدية الخبرة في العديد من لغات البرمجه مثل

( Html - CSS - java Screbt - C++ - Python - C-Charp ).

🔹يتمتع بالخبرة في العديد من المجالات الهندسية والتقنية مثل ( IOT - System Developer - Flutter - Embedded systems - UIUX - etc )



🔸يتمتع بالعديد من المهارات الريادية ومهارات سوق العمل مثل...

🔹Communication Skills

🔹Teamwork

🔹Problem-solving

🔹Time management

🔹Critical thinking

🔹Decision-making

🔹Organizational

🔹Stress management

🔹Adaptability

🔹Conflict management

🔹Leadership

🔹Creativity

🔹Resourcefulness

🔹Persuasion

🔹Openness to criticism



لا يكتفي أحمد بالأفعال الطيبة فحسب، بل يسعى أيضًا للإسهام في تنمية المحافظة والمجتمع المحلي. حيث يعمل جاهدًا لتطوير الآخرين ومساعدتهم. إنه رجل يستحق كل الثناء والتقدير، فهو يمثل قدوة حسنة للجيل الشاب ومثال رائع على الشخصيات المحترمة.