عاجل
دقلو يعلن وقف الأعمال العدائية والتزامه بوقف إطلاق النار
الجمعة 05 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

شاهد.. جهود مصر في القضاء على فيروس سي

فيروس سي
فيروس سي

عرض برنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، تقريرًا يرصد صحف إسبانية تشيد بنجاح مصر في القضاء على التهاب الكبد الوبائي,منها إطلاق المبادرة الرئاسية للقضاء على فيروس سي في أكتوبر 2018.

txt

كيف نجحت الدولة في القضاء على فيروس سي؟.. استشاري يجيب

txt

فحص مليون و956 ألف طالب بالمرحلة الابتدائية بمبادرة الكشف عن فيروس سي

اكتشاف 2.2 مليون

استهدفت مسح 60 مليون مصري بدءً من الفئة العمرية الأكبر من 18 عامًا، كما نجحت في اكتشاف 2.2 مليون و4 آلاف و968 من حاملي الأجسام المضادة.

تم امتداد للمبادرة في ديسمبر 2018 بمسح 11 مليون و694 ألف و612 طالبًا، واكتشاف 25 ألفا و911 حاملًا للأجسام المضادة حتى نهاية العام الدراسي 2021 – 2022.

سرطان الكبد 

امتدت الحملة للكشف المبكر وعلاج سرطان الكبد الأولي بدءً من سبتمبر 2019، و وفرت المبادرة العلاج بالمجان للمرضى.

مواد متعلقة

الأمم المتحدة تناقش الفيتو الأمريكي ضد قرار إيصال المساعدات إلى غزة.. الثلاثاء

غداً.. الزمالك يستأنف تدريباته قبل السفر إلى الإمارات

إرتفاع أسعار الدواجن بأسواق البحيرة اليوم الجمعة

أسعار صرف الريال السعودي في مصر اليوم الجمعة
الجريدة الورقية