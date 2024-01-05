شاهد.. جهود مصر في القضاء على فيروس سي

عرض برنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، تقريرًا يرصد صحف إسبانية تشيد بنجاح مصر في القضاء على التهاب الكبد الوبائي,منها إطلاق المبادرة الرئاسية للقضاء على فيروس سي في أكتوبر 2018.

اكتشاف 2.2 مليون

استهدفت مسح 60 مليون مصري بدءً من الفئة العمرية الأكبر من 18 عامًا، كما نجحت في اكتشاف 2.2 مليون و4 آلاف و968 من حاملي الأجسام المضادة.

تم امتداد للمبادرة في ديسمبر 2018 بمسح 11 مليون و694 ألف و612 طالبًا، واكتشاف 25 ألفا و911 حاملًا للأجسام المضادة حتى نهاية العام الدراسي 2021 – 2022.

سرطان الكبد

امتدت الحملة للكشف المبكر وعلاج سرطان الكبد الأولي بدءً من سبتمبر 2019، و وفرت المبادرة العلاج بالمجان للمرضى.