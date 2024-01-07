حفل الأساتذة 3| محمد فوزي وماهر العطار في الأوبرا بصوت مدحت صالح

أطرب الفنان مدحت صالح حضور حفل “الأساتذة 3” بمجموعة من أغاني كل من المطرب الكبير محمد فوزي والمطرب ماهر العطار، والذي أقيم على المسرح الكبير بدار الأوبرا.

قدم مدحت صالح أغنية “ياجميل ياللي هنا” لـ محمد فوزي والتي لاقت تفاعل جماهيري كبير وأعاد مدحت بعض من مقاطع الأغنية مع الجمهور بدون موسيقى، بجانب أغنية “بلغوه” لـ ماهر العطار.

اعتلى مدحت صالح المسرح بقيادة المايسترو أحمد عويضة على أنغام أغنية على بالى يا ناسينى وبعدها مقاطع من “أنا والعذاب وهواك، ياورد مين يشتريك، قلبي بيقولي كلام”.

يقام حفل الأساتذة تحت رعاية د.نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة في أرجاء دار الأوبرا المصرية برئاسة د. خالد داغر.

جدير بالذكر أن مشروع الأساتذة يهدف إلى تحديث وإثراء مكتبة الموسيقى العربية وإعادة صياغة مؤلفات التراث وتقديمها بشكل حديث يعمل على جذب شرائح جماهيرية متنوعة خاصة الشباب والأجيال الجديدة.



ويتضمن مشروع «الأساتذة» كل المراحل الموسيقية الخاصة بنخبة من كبار الملحنين المتميزين فى مصر والوطن العربى، وذلك لإعادة صياغة التراث الموسيقى المصرى والعربى، والانتقال بألحانه من شكل «التخت» التقليدى إلى الصورة «الأوركسترالية» الحديثة.