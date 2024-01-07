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الأحد 07 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

محاضرة في علم النفس الرياضي للاعبي المصري

محاضرة للاعبي المصري
محاضرة للاعبي المصري

أعد الجهاز الفني لفريق المصري البورسعيدي بقيادة الكابتن علي ماهر محاضرة في علم النفس الرياضي للاعبين الفريق وهي المحاضرة التي قدمها الدكتور وائل رفاعي المتخصص في الإعداد النفسي للرياضيين.

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وخلال المحاضرة شرح الدكتور وائل رفاعي للاعبين أهمية علم النفس الرياضي في إعداد الرياضيين جنبًا إلى جنب مع إعدادهم الفني والبدني ، وخاصة فيما يتعلق بخلق الدوافع لدى اللاعبين وكذلك أهمية الإعداد النفسي للاعب قبيل وأثناء وبعد خوضه للمنافسات، بالإضافة إلى كيفية ضبط السلوك خلال المنافسات. ، وكذلك كيفية تطوير السمات الشخصية للاعبين وأيضًا كيفية ضبط الانفعالات بالشكل الذي لا يؤثر على أداء اللاعب وبالتالي على أداء الفريق.
هذا ومن المقرر أن تكون تلك المحاضرة بداية لسلسلة من المحاضرات وورش العمل التي ينظمها الجهاز الفني للفريق بقيادة الكابتن علي ماهر  في مجال الإعداد والتدريب النفسي للاعبي الفريق.

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