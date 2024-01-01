تشكيل المصري البورسعيدي الرسمي لمباراة الإسماعيلي في الدوري

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي بقيادة علي ماهر عن تشكيلة فريقة لمباراة الإسماعيلي فى الأسبوع الحادي عشر من الدوري الممتاز والمقرر إقامتها فى السابعة مساءاً على ستاد الجيش ببرج العرب.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود جاد.

خط الدفاع: أحمد منصور، باهر المحمدي، كريم العراقي، عمرو سعداوي.

خط الوسط: محمود حمادة، إيزي إيميكا، حسن علي، جيلاس قناوي.

خط الهجوم: ميدو جابر، فخرالدين يوسف.

فيما ضمت قائمة البدلاء كلا من: عصام ثروت، عمرو موسى، ليستويل، حسين السيد، يوسف الجوهري، الياس الجلاصي، محمد الشامي، سمير فكري، أحمد عيد.