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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

الأساتذة 3| مدحت صالح يُطرب جمهور الأوبرا بأغاني الزمن الجميل

مدحت صالح من حفل
مدحت صالح من حفل الأساتذة 3

بدأ الفنان مدحت صالح حفله الغنائي “الأساتذة 3”، بأجواء طربية من نوعٍ خاص مع مجموعة من أغاني موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، والذي يقام على المسرح الكبير بالأوبرا المصرية.

 

اعتلى مدحت صالح المسرح بقيادة المايسترو أحمد عويضة على أنغام أغنية على بالى يا ناسينى وبعدها مقاطع من “أنا والعذاب وهواك، ياورد مين يشتريك، قلبي بيقولي كلام”.

بجانب أغنية بلغوه للفنان ماهر العطار، وأغنية قلبي اللي انت ناسيه للمطرب الكبير محمد فوزي، بجانب أغنية مدحت صالح الجديد “حمايا العزيز”.

 

 

يقام حفل الأساتذة تحت رعاية د.نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة في أرجاء دار الأوبرا المصرية برئاسة د. خالد داغر.

 

جدير بالذكر أن مشروع الأساتذة يهدف إلى تحديث وإثراء مكتبة الموسيقى العربية وإعادة صياغة مؤلفات التراث وتقديمها بشكل حديث يعمل على جذب شرائح جماهيرية متنوعة خاصة الشباب والأجيال الجديدة.
 

ويتضمن مشروع «الأساتذة» كل المراحل الموسيقية الخاصة بنخبة من كبار الملحنين المتميزين فى مصر والوطن العربى، وذلك لإعادة صياغة التراث الموسيقى المصرى والعربى، والانتقال بألحانه من شكل «التخت» التقليدى إلى الصورة «الأوركسترالية» الحديثة.

 

 

 

 

 

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