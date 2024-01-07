تشافي يعلن تشكيل برشلونة لمباراة بارباسترو بكأس إسبانيا

كشف تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، تشكيل البارسا لمواجهة بارباسترو ، على الملعب البلدي لبارباسترو، في دور 32 لكأس ملك إسبانيا.

جاء تشكيل برشلونة لمباراة بارباسترو:

في حراسة المرمى: إيناكي بينيا.

في الدفاع: هيكتور فورت - أندرياس كريستينسن - جوليس كوندي - رونالد أراوخو.

في الوسط: فيرمين لوبيز - أوريول روميو - فرينكي دي يونج.

في خط الهجوم: جواو فيليكس - فيران توريس - رافينيا.

مقاعد بدلاء البارسا:

إنييجو مارتينيز - روبرت ليفاندوفسكي - فيتور روكي - سيرجيو روبرتو - إلكاي جوندوجان - أسترالاجا - كاسادو - كلوبارسي - آرون - باو فيكتور.

موعد مباراة برشلونة وبارباسترو

تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

القناة الناقلة لمباراة برشلونة وبارباسترو

تذاع المباراة عبر القناة السعودية الرياضية SSC1 HD.

قائمة برشلونة لمباراة بارباسترو في كأس ملك إسبانيا

حراسة المرمى: إينياكي بينيا، أندير أسترالاجا، آرون ياكوبيشفيلي.

الدفاع: رونالد أراوخو، إينيجو مارتينيز، أندريس كريستنسن، جول كوندي، باو كوبارسي، هيكتور فورت.

الوسط: إلكاي جوندوجان، سيرجي روبيرتو، أوريول روميو، فيرمين لوبيز، فرينكي دي يونج، مارك كاسادو.

الهجوم: رافينها، فيران توريس، روبرت ليفاندوفسكي، جواو فيليكس، فيتور روكي.