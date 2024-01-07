موعد مباراة منتخب مصر المقبلة

أنتصر منتخب مصر على تنزانيا بهدفين نظفين في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأحد وديا ضمن الاستعدادات لبطولة كأس أمم أفريقيا والتي تستضيفها كوت ديفوار على ملاعبها.

أحرز سجل هدفي منتخب مصر في اللقاء، محمود حسن تريزيجيه، ومحمد صلاح في الدقائق 32، و77 على نحو الترتيب.

وتعتبر مباراة تنزانيا البروفة الأخيرة للفراعنة قبل خوض غمار بطولة كأس أمم أفريقيا، قبل السفر خلال ساعات لكوت ديفوار.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة موزمبيق في بداية مشواره في كأس أمم أفريقيا، والتي ستجمع بينهما يوم الأحد المقبل.

موعد مباراة مصر وموزمبيق:

يلتقي منتخب مصر مع تنزانيا يوم الأحد المقبل الموافق 14 يناير الحالي، وتبدأ في الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة بتوقيت الإمارات.

ويستضيف ملعب "ستاد فيليكس أوفوي بوانيي" مباراة مصر وموزمبيق في أولى مباريات الفراعنة بالبطولة الأفريقية.