أﻧﺸﻄﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻟﻘﺼﻮر اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﺣﺘﻔﺎﻻ ً ﺑﺎﻟﻌﺎم اﻟﺠﺪﻳﺪ

نظم فرع ثقافة أسيوط مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والأدبية، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيونى، المقدم فى إطار احتفالات وزارة الثقافة بالعام الجديد.

وفى السياق أعد قصر ثقافة ساحل سليم يوما ثقافيا ترفيهيا لعدد من أطفال مؤسسة السلام لتنمية المجتمع، بدأت فعالياته بجولة تفقدية للتعرف على أنشطة القصر، وقدمت ورشة حكى وفقرة رسم على الوجه، وعرض مسرح عرائس. واختتم اليوم بفقرة ألعاب ذهنية وترفيهية.

كما أقام قصر ثقافة الغنايم ورشة فنية لتعليم أساسيات الرسم والتلوين، بالإضافة إلى ورشة تصميم لوحات عن مظاهر العام الجديد، بقصر ثقافة الزعيم جمال عبدالناصر ببنى مُر.

وضمن الأنشطة المقامة بإقليم وسط الصعيد الثقافى برئاسة ضياء مكاوى، قدمت فرقة الإنشاد الدينى عرضا فنيا تضمن باقة متنوعة من الابتهالات والأناشيد الدينية ببيت ثقافة القوصية.

ومن ناحية أخرى وضمن الفعاليات الأدبية للفرع نظم نادى الأدب بساحل سليم برئاسة الأديب عثمان عبدالعال، لقاء شعريا بمقر مدرسة المطمر الثانوية المشتركة للبنين، تضمن إلقاء باقة من القصائد الشعرية تنوعت ما بين الفصحى والعامية، واختتم بفقرة اكتشاف مواهب أدبية، فى حضور كل من الأديب د. سيد سليم رئيس نادى أدب أسيوط الجديدة، الأديب رأفت عزمى رئيس نادى أدب ثقافة أسيوط، والشاعر رومانى يسرى رئيس نادى أدب قصر ثقافة أبو تيج ونخبة من المثقفين والأدباء بالمحافظة.