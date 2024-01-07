حكاية أول هدف في تاريخ كأس أمم أفريقيا بأقدام مصرية

أيام تفصلنا عن إنطلاق بطولة كأس أمم أفريقيا في نسختها الـ34، وتستضيفها على أراضيها كوت ديفوار في الفترة ما بين 13 يناير حتى 12 فبراير.



مرت 33 نسخة من بطولة كأس أمم أفريقيا شهدت 12 بطلا خلال 67 عاما، وكان منتخب مصر صاحب النصيب الأكبر من عدد التتويجات بعدما حصد "كان" في 7 مناسبات.



كانت بطولة أمم أفريقيا في نسختها الأولى من نصيب منتخب مصر بقيادة مراد فهمي ليحصد الفراعنة النجمة الأولى.



حكاية أول هدف في أمم أفريقيا بأقدام مصرية



وكان صاحب الهدف الأول في تاريخ بطولة أمم أفريقيا من نصيب الفراعنة، بأقدام رأفت عطية لاعب منتخب مصر والزمالك، ذلك في المباراة الافتتاحية من البطولة الأفريقية أمام السودان، في الدقيقة 21.



أحرز رأفت عطية أول أهداف بطولة أمم أفريقيا ذلك في 10 فبراير 1957، ليعانق التاريخ في البطولة الأفريقية ويكون أول من سجل بها.



انتهى اللقاء بفوز منتخب مصر بهدفين لهدف أمام نظيره السودان ذلك في المباراة الافتتاحية، والتي أقيمت في السودان.



رأفت عطية:



يعتبر رأفت عطية أحد نجوم الزمالك في السبعينيات، ولد في عام 1934 الشرقية، واستهل مشواره الكروي في الاتحاد السكندري قبل أن ينتقل إلى الأبيض في عام 1957، وحقق مع القلعة البيضاء بطولة الدورى 3 مرات والكأس مرة واحدة.

شارك رأفت عطية مع منتخب مصر الأول في 17 مباراة، ونجح في تحقيق بطولة كأس أمم أفريقيا نسخة 1957، ويعتبر عطية أول لاعب تقام له مباراة اعتزال في تاريخ كرة القدم، بحضور 40 ألف مشجع في نادي الزمالك، أمام الإسماعيلي.

