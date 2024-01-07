أمن المنافذ يحبط قضية تهريب بضائع من الجمرك

كثف قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية حملاته لمواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية .. أبرزها الآتى:- فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع الجمركية : ضبط قضية.



يأتي ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ



وكثفت أجهزة وزارة الداخلية بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادى، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات، لمواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها ، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.



وأسفرت جهوده الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها الآتى: إذ قامت الإدارة بعدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات .. وأسفرت جهودها عن ضبط (1554) قضية متنوعة.



هذا وجارى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية.. لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.

سرقة سيارة ملاكي



تمكنت قوات الأمن في محافظة أسيوط من القبض على سائق يشتبه في قيامه بسرقة سيارة ملاكي من أمام أحد العقارات. وقد اعترف السائق بارتكاب الجريمة وقدم معلومات حول مكان السيارة المسروقة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهم واستعادة السيارة المسروقة

لقد أظهرت القوى الأمنية في محافظة أسيوط فعالية كبيرة في ضبط الجريمة والمتورطين فيها. حيث تمكنت الشرطة من القبض على سائق متورط في سرقة سيارة ملاكي من أمام إحدى العقارات في منطقة قسم شرطة الفتح.

حيث تمكن ضباط مديرية أمن أسيوط من ضبط سائقًا مطلوبًا للعدالة بتهمة سرقة سيارة ملاكي. وفقاً لمصادر أمنية، فإن السائق تم ضبطه واعترف بقيامه بسرقة السيارة واستخدام مفتاح مزيف في عملية السرقة.

قامت الشرطة باتخاذ الإجراءات القانونية ضد السائق، وتم استرداد السيارة المسروقة وإعادتها إلى مالكها الشرعي.

وأشارت المصادر إلى أن ضباط مديرية أمن أسيوط نجحوا في القبض على السائق بناءً على معلومات واردة لضباط المباحث الجنائية، وقاموا بتوجيه الاتهامات له وفقاً للقانون. يأتي هذا الإنجاز في إطار جهود الشرطة للحد من الجريمة وضمان أمن المواطنين وممتلكاتهم.

وتبين أن السائق لديه ما يسمى بـ"معلومات جنائية"، وبعد التحقيق معه، اعترف بارتكاب الجريمة وكيف قام بسرقة السيارة باستخدام مفتاح مصطنع.

وبفضل توجيهات القوات الأمنية وجهودها، تم استعادة السيارة المسروقة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد السائق الذي اعترف بجريمته، وسيتم تقديمه للعدالة لينال جزاءه العادل.

يشكل هذا الحادث مثالاً على نجاح القوى الأمنية في محاربة الجريمة وتحقيق العدالة، ويعكس التزامها بحماية المواطنين والممتلكات في المجتمع.

