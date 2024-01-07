مقشرات الوجه والجسم المعتمدة على الزيوت

جميع النساء يحبون الاعتناء بأنفسهم، وأحد إجراءات الرعاية الذاتية هذه هو التقشير وعند التقشير، تتم إزالة جزيئات الجلد الميت، ويتم فتح المسام، واستعادة العمليات الأيضية.

ولكن هناك حالات لا يوجد فيها مقشر في متناول اليد ولا توجد طريقة لشرائه في هذه الحالة، سيتم إنقاذ المرأة بالوسائل المتاحة، ويمكن صنع الدعك من الزيوت، ولا تختلف خصائص هذا المقشر عن تلك المتوفرة في المتجر، وقام موقع MedicForum بجمع بعض النصائح حول استخدام مستحضرات التجميل الطبيعية.

وإليكم إحدى وصفات تقشير الجسم:

- الزيوت النباتية (الزيتون، الأرقطيون، عباد الشمس، خليط الزيوت)، وإذا كانت الزبدة صلبة، فيجب إذابتها في حمام مائي.

- السكر المحبب .

- يخلط السكر مع الزبدة حتى يتكاثف الخليط.

ستعمل جزيئات السكر الكبيرة على إزالة جزيئات الجلد الميتة والشعر الناشئ، كما يتم استخدام الدعك بالسكر على المرفقين والقدمين، وباستخدام نفس طريقة التحضير، يمكنك استخدام القهوة الطبيعية بدلاً من السكر وعند تطبيقه على الجلد، فإن هذا المقشر سوف ينشط ويكون له تأثير تشديد ويجب أن يؤخذ في الاعتبار أن المقشر ذو الجزيئات الكبيرة مناسب للجسم فقط، في حين أن مقشر الملح مناسب للوجه والرقبة.

وصفة لتقشير الوجه :

اخلطي الزيت النباتي مع الملح حتى يصبح سميكًا، ولا تضعي المقشر على جفونك ومنطقة تحت العين. الجلد هناك حساس للغاية، ومقشر الملح الناعم العادي مناسب أيضًا لليدين، واستخدميه مرة واحدة في الأسبوع وفي نهاية الإجراء، ضعي كريم اليد أو قناعًا ماصًا يُترك على البشرة والملح مع الزيت سيكون له تأثير علاجي على الجلد، ولا تستخدمي الملح الخشن في الدعك؛ يمكن أن تخدش الجلد.

يمكن حفظ هذه الدعك للمستقبل عن طريق نقلها إلى وعاء بغطاء، كما أنها لا تحتاج إلى تخزينها في الثلاجة، يجب ألا تضيفي منتجات مثل الكفير أو عصير الليمون إلى المقشرات التي تحتوي على الزيت؛ وبعد مرور بعض الوقت سوف تتدهور، ومن أجل إذابة الزبدة الصلبة، قم بعمل حمام مائي: أي وعاء طويل به ماء سيفي بالغرض، ضع وعاء مقاوم للحرارة في الأعلى، ثم وزع الزبدة ومن الضروري التأكد من عدم غليان الزيت، حيث تستغرق عملية الذوبان عدة دقائق وبمجرد ذوبان الزبدة، أخرجها من الحمام المائي، واتركها لتبرد وأضف المكونات الضرورية (الملح أو السكر).

يمكنك إضافة بضع قطرات من أي زيت أساسي إلى المقشرات الزيتية بالمناسبة، إذا قمت بوضع مقشر قبل استخدام جل الاستحمام، ستبقى بشرتك رطبة لعدة أيام.