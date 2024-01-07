الأحد 07 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

ميلان يهزم إمبولي بثلاثية نظيفة في الدوري الإيطالي

ميلان
ميلان

فاز إي سي ميلان على نظيره إمبولي بثلاث أهداف نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد في الجولة التاسعة عشر من الدوري الإيطالي.

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تقدم الإنجليزي روبن لوفتوس تشيك لاعب ميلان بالهدف الأول لصالح الروسونيري في الدقيقة الحادية عشر قبل أن يضيف الفرنسي اوليفيه جيرو الهدف الثاني في الدقيقة 31 عبر ركلة جزاء.

بعدها أضاف الإيفواري الشاب، شاكا تراوري ثالث الأهداف قبل نهاية المباراة بدقائق ويعتبر ميلان حقق الانتصار الثالث على التوالي، والرابع في آخر 5 مباريات.


وصل ميلان للانتصار الـ12 هذا الموسم، مقابل 3 تعادلات، وتلقى 4 خسائر في مسابقة الدوري الإيطالي.


موقف ميلان وإمبولي بالدوري الإيطالي:

رفع ميلان رصيده إلى 39 نقطة في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، بفارق 9 نفاط عن إنتر ميلان المتصدر، فيما تجمد رصيد إمبولي عند 13 نقطة في المركز قبل الأخير.
 

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