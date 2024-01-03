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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

ميلان يضرب كالياري برباعية في كأس إيطاليا

مباراة ميلان وكالياري
مباراة ميلان وكالياري

حقق فريق ميلان فوزاً عريضاً على ضيفه كالياري برباعية مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الدور ثمن النهائي لبطولة كأس إيطاليا.

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سيطر ميلان على المباراة منذ الدقيقة الاولى وفرض ضغطاً هجومياً أجبر كالياري على التراجع لمناطقه الدفاعية.

وترجم الخطير لوكا يوفيتش تفوق ميلان بتسجيله أول أهداف المباراة بعد مضي 29 دقيقة، قبل أن يعود اللاعب نفسه لهز الشباك للمرة الثانية في الدقيقة 41، ليطلق الحكم صافرة نهاية الشوط معلناً تقدم الروسونيري بنتيجة 2-0.

لم تختلف الأمور كثيراً في الشوط الثاني، حيث واصل ميلان هجومه من اجل تعزيز النتيجة وإضافة المزيد من الأهداف.

ونجح شاكا تراوري في تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 50، ثم قلص باولو اتزي النتيجة بتسجيل هدف كالياري الوحيد في الدقيقة 88.

وفي الدقيقة الأخير سجل ميلان هدفه الرابع عن طريق نجمه رفاييل لياو.

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