الثلاثاء 02 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

تشكيل ميلان المتوقع أمام كالياري اليوم في كأس إيطاليا

جيرو لاعب ميلان
جيرو لاعب ميلان

استقر المدير الفني ستيفانو بيولي على تشكيل ميلان الأساسي الذي سيخوض به مواجهة اليوم ضد كالياري والتي ستجمع الفريقين على ملعب سان سيرو (جيوزيبي مياتزا) ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس إيطاليا.

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موعد مباراة ميلان وكالياري اليوم في كأس إيطاليا و القناة الناقلة

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يدخل فريق ميلان المباراة تحت قيادة المدير الفني ستيفانو بيولي بشعار لا بديل عن الفوز من أجل حسم بطاقة التأهل إلى دور الـ8 من البطولة، في حين يأمل فريق كالياري تحقيق مفاجأة من العيار الثقيل وإقصاء ميلان المرشح بقوة للقب.

ويأتي تشكيل ميلان المتوقع للمباراة كالأتي :

حراسة المرمي: مايك مينيان.

الدفاع: أليساندرو فلورينزي _ ثيو هيرنانديز _ سيمون كاير _ دافيد كالابريا.

الوسط: تيجاني راينديرز _ اسماعيل بن ناصر _ روبن لوفتوس تشيك.

الهجوم: رفائيل لياو _ اوليفيه جيرو _ كريستيان بوليسيتش.

يذكر أن أخر مباراة جمعت بين الفريقين انتهت بفوز ميلان بثلاثية مقابل هدف والتي جمعت بينهما على ملعب سردينيا ارينا لحساب الأسبوع السادس من الدوري الإيطالي الموسم الجاري 2023 – 2024.

موعد مباراة ميلان وكالياري والقناة الناقلة :

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة 10:00 مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة، على ملعب سان سيرو (جيوزيبي مياتزا)، 11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 12:00 بتوقيت أبو ظبي.

وستذاع مباراة ميلان ضد كالياري عبر قناة AD SPORTS Premium 1 أبو ظبي الرياضية الحاصلة على حقوق بث كأس إيطاليا.

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