منتخب مصر يواجه تنزانيا تحت شعار "البروفة" الأخيرة لأمم أفريقيا

تتجه الأنظار مساء اليوم الأحد، نحو ستاد القاهرة الدولي، حيث يحتضن الصدام الكروي المرتقب لمنتخبنا الوطني، وذلك أمام نظيره منتخب تنزانيا، في المباراة الودية التي تجمعهما قبل انطلاق الماراثون الافريقي "بطولة كأس الأمم"، يوم 13 يناير الجاري.

فيتوريا يبحث عن توجيه رسائل تحذيرية

يخوض منتخب مصر بقيادة البرتغالي روي فيتوريا لقاء اليوم بحثًا عن توجيه رسالة قوية للمنتخبات المشاركة في بطولة أمم أفريقيا، وذلك لإعلان الرغبة نحو تحقيق النجمة الثامنة لمنتخب مصر.

ويسعي روي فيتوريا للاطمئنان علي حالة اللاعبين فنيًا وبدنيًا ، حيث يشارك أكبر عدد من اللاعبين في مباراة تنزانيا علي مدار شوطي اللقاء، بجانب الاطمئنان على بعض اللاعبين العائدين من الإصابات أو البعيدين عن المشاركة، مثل أحمد حجازي ومحمد النني وأحمد فتوح وعمر كمال عبد الواحد.

ويعد منتخب مصر هو الأكثر ظهورًا في نهائيات كأس الأمم الأفريقية عبر التاريخ بالمشاركة 43 مرة ثم كوت ديفوار 24 مرة وغانا 23 مرة .

ويبحث فيتوريا على اقتناص النجمة السمراء الثامنة، بعد التتويج 7 مرات من قبل في رقم قياسي أعوام 1957 و1959 و1986 و1998 و2006 و2008 و2010.

موعد مباراة مصر وتنزانيا الودية اليوم

تقام المباراة اليوم الأحد، 7 يناير 2024، في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت مصر، السابعة بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة مصر وتنزانيا الودية اليوم

تنقل المباراة بين مصر وتنزانيا عبر قناة أون تايم سبورتس1 الفضائية ويعلق على اللقاء المعلق المصري مؤمن حسن.