أرض «مخلص الأمة» تبكى فى ذكرى مولده

(الوفد) تكشف من داخل مسقط رأس المسيح.. كيف احتفلت كنيسة المهد فى بيت لحم بعيد الميلاد

مستشار البطاركة السابق للعلاقات الدينية: أرض المسيح حزينة هذا العام

صلوات فى كنائس العالم من أجل سلام غزة ووقف الحروب

الْمَجْدُ للهِ فِى الأَعَالِى، وَعَلَى الأَرْضِ السَّلاَمُ، وَبِالنَّاسِ الْمَسَرَّةُ» بهذه الآيات من مزمور» (لو 2: 14)، تردد الكنائس بمختلف طوائفها خلال احتفالية عيد الميلاد المجيد.

احتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أمس السبت، القداس الإلهى الاحتفالى بمناسبة ذكرى ميلاد السيد المسيح، بمقر كاتدرائية ميلاد المسيح فى العاصمة الإدارية الجديدة والتى تشهد سنويًا حضور الرئيس عبدالفتاح السيسى رموز المجتمع المصرى، فى رسالة تؤكد مدى ترابط هذا الشعب بالعائلة المقدسة وقوة محبة المصريين ليسوع المسيح «ملك السلام» ومخلص الأمة من عصور الظلام.

شهدت الطوائف المسيحية فى مصر احتفالها، فهناك كنائس تتبع التقويم الغربى بالكاثوليك والأرمن والأسقفية والسريان الأرثوذكس يوم ٢٥ ديسمبر، بينما أقامت الكنيسة الإنجيلية احتفالها بقصر الدبارة يوم الجمعة الماضية، وتحتفل الكنيسة القبطية اليوم ٧ يناير الجارى.

وعادة ما تلتفت أنظار العالم المسيحى فى هذا التوقيت من العام نحو بيت لحم، حيث مسقط رأس المسيح والتى أقيم فيها كنيسة المهد التى تقع جنوب الضفة الغربية والتى شيدها الأمبراطور قسطنطين عام ٣٣٥ ميلادية.

تعتبر كنيسة المهد من أقدم كنائس فلسطين والعالم، والأهم من هذا حقيقة أن الطقوس الدينية تقام بانتظام حتّى الآن منذ مطلع القرن السادس الميلادى حين شيّد الإمبراطور الرومانى يوستنيان الكنيسة بشكلها الحالى.

تعد هذه الكنيسة الأولى التى بناها هذا الحاكم ومع الكنيستين اللتين شيدتا فى مطلع القرن الرابع الميلادى بعدما أصبحت المسيحية ديانة الدولة الرسمية وطلب الأسقف ماكاريوس فى المجمع المسكونى الأول فى نيقيه هذا الأمر عام ٣٢٥ م، ومنذ ١١ عامًا اندرجت كنيسة المهد فى قائمة مواقع التراث العالمى لمنظمة اليونيسكو.

ومنذ عقود وهى مقصد الحجاج المسيحيين حول العالم فى هذه الفترة، ولكن هذا العام كانت الأرض التى تشهد فرح الميلاد حزينة وتفوح رائحة الدماء فى جناباتها.

ومع تصاعد الأحداث التى تشهدها الحرب فى غزة، تواصلت «الوفد» للعام الثانى على التوالى، مع السيد سمير قمصية، أمين سر لجنة بئر العذراء، ومستشار البطاركة السابق للعلاقات الدينية ومدير تليفزيون المهد فى بيت لحم، لمعرفة كيف تأثرت هذه الرقعة التاريخية التى احتضنت اللحظات الأولى فى حياة الطفل يسوع المسيح التى اعتادت على استضافة الآلاف سنويًا فى مثل هذا اليوم.

عادة تستضيف كنيسة المهد أعدادًا كبيرة من الحجاج الذين يحرصون على التواجد فى المنطقة التى ولد بها المسيح خاصة فى تاريخ ٢٥ ديسمبر وفق احتفالية اللاتين الكاثوليك، ويوم ٦ يناير أثناء احتفال الروم الأرثوذكس.

< بداية، كيف شهدت كنيسة المهد احتفالات عيد الميلاد لهذا العام؟

<< يجيب أمين سر لجنة بئر السيدة العذراء، أن الأوضاع قد تأثرت بما يجرى فى غزة والآن أصبحت كنيسة المهد فارغة لا يوجد ولا سائح أو احتفال والساحة التى كانت معتادة بأن تمتلئ أصبحت هذا العام فارغة، وأصبح ذكرى ميلاد المسيح لهذا العام بدون أفراح.

< كيف شهدت الكنيسة احتفال عيد الميلاد المجيد فى ظل حرب العدوان الإسرائيلى على غزة؟

<< احتفلت الطائفة اللاتينية ٢٤ ديسمبر الماضى، بينما أقامت الروم الأرثوذكس احتفالها ٦ يناير، كان هناك مومباى حزين، فقد اقتصرت الاحتفالات على الصلوات، ويتم ما كان معتادًا أثناء قداس منتصف الليل واقتصر الحضور الرسمى على رئيس البلدية فى بيت لحم، ولا يوجد شجرة للميلاد مثل كل عام بل حل مجالها لافتات تدعو العالم لوقف الحرب وعودة السلام لشعب فلسطين.

< ماذا عن موكب العيد هذا العام؟

<< مر موكب البطريرك اللاتين الكاردينال بيير باتيستا بيتسابالا، واليهود قاموا بفتح الأبواب من القدس حتى بيت لحم حتى ساحة الكنيسة بدون طبول أو أى احتفال كعادة هذه المناسبة، ولم يحضر سوى مسئول واحد فقط وفق الاتفاقية المعروفة المتبعة منذ العهد العثمانى.

وهذا ما حدث مع طائفة الروم الأرثوذكس بحضور بطريرك الروم الأرثودوكس ثيوفيلوس.

< إلى أى مدى تغيرت احتفالات العام الجارى عن السابق؟

<< هذا العام مختلف كليًا عيد حزين بدون مظاهر الفرح وأصبحت كنيسة المهد بمثابة المبنى المهجور بعدما كانت فى كل عام تشهد توافدًا كبيرًا من جميع أنحاء العالم.

< إلى أى مدى تبعد كنيسة المهد من خطورة ما يجرى الآن؟

<< يذكرنا التاريخ الذى مرت به كنيسة المهد أنها فى حفظ ورعاية الله الأبدية فحين جاء الفرس كانوا يهدمون الكنائس وحين وصلوا إلى المهد لم يستطيعوا، وهذا وفق العقيدة التى تعود إلى لحظات ميلاد المسيح حين ظهرت النجمة ولاحظها المجوس «إيران» وكان حاكمها هيرودس الرومانى.

ويروى تاريخ مولد المسيح أنهم ذهبوا إليه ليخبروه بمولد الملك الجديد وباتوا يبحثون فى بقاع الأرض عن الطفل بأمر من هيردوس الذى كان ينتظر لحظة العثور عليه حتى يقتله.

ويذكر التاريخ أن الملاك قد ظهر للمجوس وأخبرهم أن يرحلوا دون أن يعلنوا عثورهم عنه، الأمر الذى استشاط غيظ الحاكم وأمر بقتل الأطفال فى بيت لحم، لذلك قررت العائلة المقدسة إلى مصر بعدما عبروا من خلال بيت ساحور.

< ما قصة «الدبابير» التى أنقذت الكنيسة من المجوس؟

<< ظن الفرس حين رأوا ما قام به المجوس أن هذه المنطقة مقدسة فلم يمسسوها، ولكن هناك حدث تاريخى كانت هناك جماعة تنوى الهجوم على كنيسة المهد فظهر مجموعة من الدبابير هجمت على المنطقة ولم يعتد عليها أحد حتى بنيت فى شكلها الحالى على يد قسطنطين.

< ما قصة المغارة الموجودة فى كنيسة المهد؟

<< تحتفظ كنيسة المهد حتى الآن على مغارة لا تفتح لأحد تضم جثامين وهياكل الأطفال الذين قتلوا فى هذه الفترة.

< ما السبب وراء أهمية كنيسة المهد؟

<< يجيب «قمصية» أن كنيسة المهد تحتل مكانة كبيرة، وترجع أهميتها بسبب احتضانها لحظات مقدسة واعتبارها الأرض التى شهدت مولد ملك السلام السيد المسيح مُخلص الأمة فى بيت لحم.

< ما قصة ميلاد المسيح فى كنيسة المهد؟

<< يحدثنا التاريخ عن اختيار العذراء وخطيبها البار يوسف النجار لهذه الرقعة التى وصلت العائلة المقدسة إليها بعدما أمر أغسطس القيصر بكتابة ساكنى المعمورة، فذهب يوسف النجار والعذراء مريم إلى بيت لحم للتسجيل، وكانت بشارة مولد الطفل المقدس قد ظهرت إلى السيدة العذراء مسبقًا، وعند وصولهم إلى بيت لحم لم يجدوا مكانًا للمبيت وكان الطقس باردًا فدخلوا إلى مغارة تستعمل إسطبلًا للحيوانات وهى اليوم كنيسة المهد.

< كيف تحول الاسطبل الذى ولد داخله المسيح إلى كنيسة المهد؟

<< شيدت كنيسة المهد على الأرض التى ولد عليها المسيح فى عهد الإمبراطور الرومانى قسطنطين بعدما طلبت ذلك والدته الملكة هيلانة، لتحتفظ بالأرض التى شهدت اللحظات الأولى من عمر يسوع المسيح.

< صف كيف مرت لحظة الميلاد على العذراء داخل الكنيسة؟

<< يروى التاريخ عن هذه اللحظة التاريخية أن ميلاد المسيح كان بفصل الشتاء وكان هناك برد قاسٍ والحيوانات بالاسطبل أخذت تنفخ فى المذود لتدفئة الطفل حتى تلده العذراء بسلام.

< وكيف تبدو كنيسة المهد حاليًا؟

<< هناك نفحات روحية تطول أنفس من دبت أقدامه داخل كنيسة المهد وفى البداية يمكن وصفها حيث مدخل الكنيسة هناك باب ضيق الهدف منه الانحناء لإظهار الاحترام لقدسية المكان، كذلك يقال لمنع الخيالة من الدخول بأحصنتهم أيام تعاقب الاحتلالات للمدينة، وبعد الباب يصادف الزائر قاعة فسيحة بها أعمدة حجرية وردية اللون، وأرضية فسيفساء بيزنطية تقود إلى المغارة وهى عبارة عن كهف صغير به «النجمة ومذود»، حيث وضعت العذراء طفلها وهناك تُضاء الشموع بشكل مستمر من الزائرين والكهنة من مختلف الطوائف والمغارة لها باب واحد للدخول والثانى للخروج.

< كيف تغيرت كنيسة المهد على مر العصور؟

<< شهدت كنيسة المهد أحداثًا متعددة ومرت بمراحل مؤثرة خاصة بعدما تم تدميرها الأول على يد السامريين فى القرن السادس الميلادى، ثم تمت إعادة بنائها فى عهد الإمبراطور يوستينوس، واحتفظ فى ترميمها على «النجمة الفضية» وهى بوصف خاص مكونة من الأربعة عشر رأسًا والتى تحدد المكان مولد المسيح ويحج إليها الملايين منذ ذلك التاريخ وحتى قبل اندلاع حرب غزة الحالية.

< هل يذكر التاريخ قديسين عاشوا بكنيسة المهد؟

<< تحتضن الكنيسة على سلسلة مغر وسراديب تحت كنيسة المهد عاش بها رجال دين وكهنة وقام يورونيموس داخل احداهم بترجمة الإنجيل منعزلًا عن العالم لسنوات أثناء عمله.

< ما الطوائف التى ترعى كنيسة المهد؟

<< ترتبط ثلاث طوائف رئيسية فى إدارة شأن الكنيسة، أكبرها طائفة الروم الأرثوذكس «اليونانية» وثانيها طائفة اللاتين، والكاثوليك ولهم كنيسة سانت كأثرىن داخل كنيسة المهد وطائفة الأرمن، وأيضاً هناك مواقع صغيرة لغيرهم من الطوائف مثل الأقباط والأحباش والسريان.

< مع انغلاق هذه الكنيسة المباركة بفعل الأحداث الجارية، كيف انضمت إلى قائمة التراث العالمى؟

<< تم إدراج الكنيسة ضمن قائمة تراث اليونيسكو سنة 2012 لأهميتها الدينية والأثرىة وتم إجراء ترميم بداخلها وللسقف بموافقة الطوائف المعنية المسئولة عن الكنيسة بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية واليونسكو، ليصبح تصميم السطح مصنوعاً من أشجار الأرز القادمة من لبنان لما يتجاوز ستمائة عام.

< ما كانت كنيسة المهد فى احتفالات الميلاد قبل حرب العدوان الإسرائيلى الحالية؟

<< لطالما كانت كنيسة المهد وجهت العديد من السياح الذين يحرصون على التواجد من جميع أنحاء العالم بأفواج كبيرة وكانت تعيش مدينة بيت لحم وبيت ساحور بيت جالا، على الدخل الذى توفره صناعة السياحة من صدف وخشب وزيتون وتحف دينية وبالتالى تأثرت بما يجرى حاليًا.

< كيف كانت الاحتفالات داخل كنيسة المهد قبل الحرب؟

<< كانت تقام مناسبات متعددة كالأفراح والمناسبات الدينية داخل الكنيسة أهمها عيد الميلاد المجيد الذى يرافقه احتفالات كشافة وموكب البطاركة، وذلك يخضع لما يسمى «بالستاسكو» أى المحافظة على الوضع الراهن وهى ترتيبات تتكرر كل عام.

كانت تبدأ من مغادرة موكب البطريرك اللاتينى للقدس ونفس الترتيبات لبطريرك الروم ومطارنة الطوائف الأخرى ومرافقة عناصر من المحتلين الإسرائيليين له حتى دير مار إلياس، حيث يرافقه رئيس بلدية بيت جالا إلى منطقة القبة ليستقبله رئيس بلدية بيت ساحور، مرورًا إلى ساحة المهد، حيث يكون فى استقباله رئيس بلدية بيت لحم والمحافظ وقائد المنطقة وقائد الشرطة والشخصيات الرسمية والاعتبارية الكشافة وجماهير غفيرة.

لم تكن هذه الفعاليات فقط بل كان هناك فى الليل قداس منتصف الليل ويحضره سفراء وقناصل الدولة الغربية، وثانى يوم يكون العيد ويستقبل البطريرك المهنئين بالعيد فى مقره فى كنيسة المهد.

وتقام أيضاً احتفالية عيد الفصح، حيث تقام مراسم قداس «الصلب والقيامة» كان يحضره الآلاف من المؤمنين المسيحيين، عدا قداس الأحد الأسبوعى كذلك، وللعلم فإن أبناء شعبنا المسلمين كانوا يحرصون على التواجد للكنيسة المهد أثناء الزيارة.

< من أبرز الشخصيات التاريخية الذين زاروا الكنيسة؟

<< مرت الكنيسة بأحداث كثيرة شهدت توافد العديد من رؤساء وقادة الدول على مر العصور ولا مجال هنا لحصرهم، ونذكر منهم على سبيل المثال رؤساء أمريكا 'جورج بوش، أوباما، كلينتون وترامب»، كذلك رئيس وزراء بريطانيا تونى بلير والرئيس الروسى بوتين وغيرهم كثيرون.

< وماذا عن بيت ساحور وما السبب وراء أهمية تلك المدينة تاريخيا؟

<< تحتل مدينة بيت ساحور مكانة كبيرة لدى المسيحيين باعتبارها مواقع دينية أثرىة مهمة، تضم حقل الرعاة وقبورهم فى موقع الرعوات الأرثوذكسى، وهناك موقع آخر للكاثوليك فى منطقة السير، وتحتضن ديرين قديمين جدًا أحدهما دير القديس ثيردوسيوس فى قرية العبيدية وآخر هو دير القديس سابا فى الصحراء وهو دير منعزل ما زال به جماجم الرهبان الذين قتلهم الفرس عند غزوهم للبلاد وما زال جسد القديس سابا فى تابوت زجاجى شبه سليم وكان قد أحضر من روما، حيث أخذه الصليبيون عند احتلالهم للقدس وبيت لحم.

< وما تاريخ بئر السيدة السيدة العذراء؟

<< هناك خصوصية روحية لتلك المنطقة، حيث تقع دير العذراء بالمركز القديم فى بيت ساحور وهى مدينة الرعاة الذين بشرهم الملائكة بولادة الطفل يسوع المسيح فى مذود فى بيت لحم، واسم بيت ساحور مشتق من الرعاة الساهرين ليلًا كما يقال.

< كيف عثر بئر العذراء فى بيت ساحور؟

<< يمكن الحديث عن قصة العثور على هذا البئر بعدما بدأت رحلة هروب العذراء مريم وخطيبها يوسف والطفل يسوع إلى مصر لحماية الطفل، حيث أمر هيرودوس بذبح الأطفال كلهم فى بيت لحم عندما أخبره المجوس الفرس عن النجمة التى قادتهم إلى بيت لحم لزيارة طفل سيكون ملكًا عظيمًا، وفى الطريق إلى مصر عبر بيت ساحور، وحين شعرت العائلة بالعطش ولم يتوفر ماءً للشرب يذكر التاريخ أن العذراء مريم قامت بضرب الأرض بيدها فخرج الماء فى هذه الرقعة ولم ينقطع عن هذا البئر.

< ومن المسئول عن الإشراف على بئر العذراء؟

<< يذكر «قمصية» أن الإشراف ط على هذا البئر لجنة تضم ممثلين لكافة الطوائف، اثنتين من الروم الأرثوذكس وواحد من طائفة اللاتين، وواحد من طائفة الكاثوليك وممثل عن بلدية بيت ساحور، وأنا أحد ممثلى الروم الأرثوكس وأمين سر اللجنة.

< صف لنا كيف يبدون بئر العذراء؟

<< يتكون البئر من مغارة كبيرة ظهرت بها المياه إلى مستوى معين وتتوقف ولا أحد يعلم من أين تأتى المياه والناس تأخذ منها الشرب وللتبرك.

ويذكر التاريخ معاناة هذه المنطقة فى بيت لحم من قلة الأمطار فكان يلجأ السكان إلى حفر آبار، إنما هناك آبار لم تحفر من الناس مثل بئر النبى داود فى بيت لحم وبئر عونة فى بيت جالا وبئر فاديموس قرب دير مار إلياس بين وبيت لحم.

< مدى اللعينة الروحية والقدسية لهذا البئر؟

<< كان هناك العديد الذين يحرصون على الالتفاف حول بئر السيدة العذراء لمكانتها الروحية الكبيرة ويجله المسيحيون، وكذلك مسلمى البلدة أيضاً، ويمكن القول إن خصوصية هذه المنطقة تكمن فيما شهده البئر من ظهورات عديدة للعذراء وما زال ويزوره أهل البلدة باستمرار ويضيئون الشموع للعذراء بداخله.

< ما أشهر العجائب والمعجزات المرتبطة بالعذراء على هذه الأرض؟

<< تحتضن هذه الرقعة عجائب ومعجزات كثيرة من قديم الزمان، حسبما ذكر وتداول الأجداد وأيضاً فى زمننا هذا الكثير هناك ظهورات عديدة العذراء ويشهد بها الجيران مسلمين ومسيحيين وأيضاً معجزات كثيرة حدثت منها ومن أبرزهم قصة الراهبة القبرصية التى أصيبت بالسرطان وأعطاها الأطباء مهلة شهر لتعيش وصلت للعذراء بحرارة فظهرت لها وطلبت منها أن تأتى إلى بيت ساحور وتشرب من ماء البئر وهذا ما حدث، وذُهل الأطباء لشفائها وكأنها لم تكن مريضة، وأراد أن يهدى والد الراهبة الثرى هذه الرقعة وبنى كنيسة صغيرة فوق البئر، وهناك أيضاً معجزة متعلقة بأحد الشخصيات بالبلدة المعروفين أصيب بنزيف وأظهرت الصور عند الفحص قبل العملية بوضعه الصحى وتبين شفاؤه الكامل، وهناك قصة لسيدة مسلمة تحقق مُرادها برؤية العذراء التى ظهرت على مدار السنين عدة مرات.

ويسجل تاريخ 26 أغسطس 2013 فى عيد السيدة العذراء وذكرى انتقالها إلى الأمجاد السماوية أثناء المسيرة العارمة فى بيت ساحور حدث معجزة كبيرة عند وصولها إلى كنيسة اللاتين فى بيت ساحور عند دار السيد جبرائيل وروفائيل، هذا الرجل مقعد منذ أربع سنوات وطلب من العذراء مريم بحرارة أن تشفيه وحينها شعر بأنه دخل إلى مكان اختطف فيه وقالت له العذراء قم وامشِ فدخلت عليه امرأته وقالت له ما بالك خائفًا ومذهولًا فأجابها بما قالته العذراء وتحققت المعجزة واستطاع أن يتحرك وشاهده أهالى بيت ساحور.

< ما أبرز الآثار الموجودة من العائلة المقدسة؟

<< لا تزال تحتفظ هذه المنطقة على قبر السيد المسيح فى كنيسة القيامة، كذلك قبر السيدة العذراء، والبيت الذى عاشوا به فى الناصرة، والأماكن التى اجتمع بها المسيح فى القدس وغيرها.

< تبكى النساء فى فلسطين هذه الأيام خوفًا على صغارهم، كيف عاشت العذراء هذا أثناء صلب ابنها مخلص الأمة؟

<< عاشت العذراء لحظات قاسية ومؤلمه ومن أبرزهم رؤية ابنها يتعذب ويجلد ويصلب من أجل الأمة هذا المشهد هو أصعب ما تمر به الأم وهو ما تعيشه أمهات غزة حاليًا.

< ما رسالتك للعالم فى هذه المناسبة فى ظل الأحداث الجارية على أرض مهد المسيح؟

<< نأمل أن تنتهى الحرب ويعم السلام، والشعب الفلسطينى يستطيع أن يعيش، وأن تقف هذه المأساة وتنتهى الصراعات، وأن يقف ما تشهده غزة والذى فاق القنابل الألمانية فى الحرب العالمية الثانية.