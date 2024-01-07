نائب محافظ البحيرة تقدم التهنئة بعيد الميلاد المجيد

قامت الدكتورة/ نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بزيارة الكنيسة الإنجيلية بميدان الساعة بدمنهور لتقديم التهنئة للقس/ أمجد أيوب راعي الكنيسة وللإخوة الأقباط أبناء الطائفة وذلك بمناسبة الإحتفال بعيد الميلاد المجيد وبحضور كامل غطاس - السكرتير العام المساعد، وعدد من مديري المديريات والأجهزة التنفيذية والقيادات الأمنية والدينية والشعبية بالمحافظة.

حيث أكدت نائب محافظ البحيرة أن مصر شعب ونسيج واحد متلاحم نتشارك فيه الأعياد وكافة المناسبات ويجمعنا حب الوطن ومشاعر نابعة من الوجدان، وفرحة غامرة تعتري نفوسنا وتتصل بجوارحنا، واليوم نتوحد لنتشارك في مناسبة دينية تكتسي بروح الوطنية والمحبة والأخاء لتعود علينا عاماً بعد عام أعياد الميلاد، بميلاد جديد للأمل والمستقبل، وميلاد جديد للمحبة والأخوة، التى كانت دائماً وأبداً تجمعنا سوياً على مر العصور والتى دعمها ورسخ جذورها الرئيس/ عبد الفتاح السيسي، الذى تشهد مصرنا تحت قيادته حالة من الحب والتآخي بين المصريين في شتى أنحاء الجمهورية.

وأعربت نائب المحافظ عن سعادتها بتواجدها بينهم والحب الكبير فى عيون جميع الأخوة الأقباط والروح العظيمة وحب الوطن.

كما نقلت تحيات وتهاني السيد الرئيس لهم وكل شعب البحيرة، مؤكدة أننا دائماً فى خير وسلام وحب ومحبة تربطنا بالإضافة إلى حب الوطن الذى نموت كلنا من أجل ترابه وندافع عنه لا فرق بين مسلم ومسيحي، فكلنا دائماً شعب وصف واحد نضرب المثل بالوطنية والإنتماء والوقوف صفاً واحداً خلف قائدنا الحكيم.

وأضافت بلبع، أن البحيرة تشهد إنجازات غير مسبوقة وحجم أعمال كبير، وتسير بعظمة وقوة لتحقيق أهدافها على الأرض بدعم وتوجيهات الرئيس، لنكون دائما يداً واحدةً وشعباً واحداً ونسيجاً واحداً يجمعنا علم واحد.

ومن جانبه أعرب القس/ أمجد أيوب - راعي الكنيسة الإنجيلية، عن شكره وتقديره للدكتورة/ نهال بلبع، ولشعب ومواطني البحيرة للحب المتبادل والأخوة الصادقة وحرص السيدة نائب المحافظ والقيادات التنفيذية والأمنية والدينية على مشاركة الأخوة المسيحيين لكافة أعيادهم ومناسبتهم كدليل واضح لمشاعر المودة والمحبة التى تربط أبناء الوطن، وأشادو بالجهود الملموسة التي تقوم بها الدولة وأعمال البناء والتنمية التى تشهدها البحيرة فى ظل القيادة الحكيمة لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية لبناء مصرنا الغالية.