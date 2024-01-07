ضبط 42 قطعة سلاح ناري و6 تجار مخدرات بأسيوط

في إطار حملة أمنية، واستمرار جهود السلطات الأمنية في محافظة أسيوط في مكافحة الجريمة وتطبيق القانون، تمكن ضباط مديرية أمن أسيوط من ضبط 42 قضية سلاح ناري، حيث تم ضبط 16 بندقية آلية، و 19 بندقية خرطوش بالإضافة إلى 3 طبنجات و 19 فرد محلي، بالإضافة إلى كمية كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة. وقد تم ضبط 42 متهما في هذه الحملة، ومن بينهم 34 شخصا لديهم سوابق جنائية.

كما تم ضبط 6 قضايا إتجار في المواد المخدرة، حيث تم ضبط 1190 كيلو جرام من مخدر الحشيش وكمية من مخدر الشابو، بالإضافة إلى القاء القبض علي 7 مشتبه بهم، ومن بينهم 5 أشخاص لديهم سوابق جنائية.

وفي إطار الحملة نفسها، تم تنفيذ 542 حكم قضائي متنوع، مما يعكس الجهود الحثيثة التي تبذلها السلطات المحلية للحفاظ على الأمن ومكافحة الجريمة في منطقة أسيوط ومما يشير إلى التزام السلطات بإنفاذ القانون وتطبيق العدالة. تأتي هذه الإجراءات ضمن جهود السلطات الأمنية المستمرة في محاربة الجريمة والحفاظ على أمن المواطنين.