مسابقة الأم المثالية 2024.. يبحث العديد عبر محرك البحث"جوجل"، عن آخر موعد للتقديم في مسابقة الأم المثالية 2024 وذلك إستعدادًا للتسجيل فيها قبل غلق باب التقديم.

وقد بدأ التسجيل في مسابقة الأم المثالية يوم 19 ديسمبر الماضي، على أن يكون آخر موعد للتقديم في مسابقة الأم المثالية لعام 2024 يوم الخميس الموافق 18 يناير الجاري وذلك بجميع مديريات التضامن الإجتماعي بكافة المحافظات.

شروط التقديم في مسابقة الأم المثالية

ألا يقل سن المتقدمة عن 50 عامًا، وأن تكون ملمة بالقراءة والكتابة، وأن يكون أبنائها حاصلين على مؤهل عال أو في آخر الفرق النهائية بالكليات.

أن تكون لها قصة كفاح وعطاء وألا يزيد عدد أبنائها عن 3 أبناء ويُستثنى من ذلك المحافظات الحدودية منها:

مرسى مطروح

جنوب سيناء

شمال سيناء

أسوان

الوادي الجديد

البحر الأحمر

كما يتم تكريم عدة فئات من الأم المثالية منها الأم الكافة لذوي الإعاقة، أو أم لشهيد من الشرطة أوالقوات المسلحة أو حصول أحد الأبناء على درجة الماجسير أو الدكتوراة.

الأوراق المطلوبة

صورتان حديثتان للأم المتقدمة

صورة بطاقة الرقم القومي للأم المرشحة

صورة المؤهل للأم المرشحة وجميع أبنائها

قيد عائلي مثبت فيه عدد الأبناء

تقديم بحث إجتماعي يتضمن قصة كفاح الأم بالنفصيل

إقرار قانوني من الأم المرشحة بأنه لايوجد أي صلة قرابة بينها وبين أعضاء اللجنة سواء العامة أو المحلية