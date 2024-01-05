أبرز فعاليات وزارة التضامن الاجتماعي في أسبوع

نشرت وزارة التضامن الاجتماعي أبرز الأنشطة والأحداث التي قامت بها خلال الفترة من 29 ديسمبر 2023 إلى 4 يناير 2024، بجانب أهم الفعاليات التي قامت بها الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال أسبوع.

أوضحت الوزارة بالفيديو والانفوجرافيك عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تلك الفعاليات والتي جاءت كالتالي:



الجمعة 29 ديسمبر

- ختام فعاليات المؤتمر السنوي الثالث والعشرون للمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية "الريف المصري بين تراكمات الماضي وآفاق المستقبل" وتوصيات بضرورة إجراء المسوح الاجتماعية التتبعية للوقوف على أولويات تنمية الريف و إصدار تشريع موحد للقرية المصرية.

- جهود مكثفة للهلال الأحمر المصري علي مدار الساعة بالتعاون مع الهلال الأحمر الفلسطيني للانتهاء من تجهيز مخيم إيواء للنازحين بحنوب غرب خان يونس ليخدم 6000 شخص بقطاع غزة.

- مديرية التضامن الاجتماعى بالدقهلية، بالتعاون مع مؤسسة "صناع الخير"، تطلق قافلة طبية مجانية لمكافحة مسببات فقد البصر ضمن مبادرة "عنيك في عنينا" بمدينة أجا والكشف وصرف العلاج وإجراء الجراحات مجاناً.

السبت 30 ديسمبر

- وزيرة الهجرة تستقبل وزيرة التضامن الاجتماعي لبحث مستجدات التعاون لخدمة المصريين بالخارج والوزيرتان يناقشا ملف صندوق طوارئ المصريين بالخارج وملف العائدين من الخارج في إطار المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"

- الدكتور محمد عبد الفضيل نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي يفتتح أحدث فروع بنك ناصر بمدينة نصر النوبة بمحافظة أسوان في إطار استراتيجية البنك للتوسع والتميز ودعم التنمية الاقتصادية والاستثمارية.

- عن عام 2023 ، القباج تستعرض تقريرا عن جهود صندوق مكافحة الإدمان في المناطق المطورة "بديلة العشوائيات" وافتتاح 6 عيادات للتعافي وتقديم الخدمات العلاجية لإجمالي 19,825 وجلسات توعوية للتثقيف الأسرى في مواجهة مشكلة المخدرات.



الأحد 31 ديسمبر

- وزيرة التضامن الاجتماعي تعلن عن إطلاق مرحلتين جديدتين في إطار برنامج "مودة" بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

- مديرية التضامن الاجتماعي ببنى سويف، بالتعاون مع جمعية الاورمان، وبحضور الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، يسلم برنامج "فرصة" للتمكين الاقتصادى مشروعات المرحلة الثانية بقيمة 17,5 مليون جنيهاً لإجمالي 700 أسرة من مستفيدي برنامج تكافل وكرامة.

- برنامج تكافل وكرامة، بالتعاون مع برنامج "وعي" للتنمية الأسرية والمجتمعية، التضامن الاجتماعي توزع 155,000 ألف سلة طعام على اسر تكافل الذين التزموا بمشروطية الرعاية الصحية للأطفال تحت 5 سنوات لتعزيز صحة الأم والطفال، مواجهة سوء التغذية، وللصحة الإنجابية للنساء.

- المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية يختتم فعاليات البرنامج التدريبي العربي لمكافحة المخدرات، وبرنامج التقنيات الحديثة للكشف عن الجريمة ومكافحتها، اللذان عقدا في إطار تعزيز المهارات والمعرفة في مجالات كشف الجريمة، ومكافحة المخدرات.

الاثنين 1 يناير

- فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يجتمع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التضامن الاجتماعي، والاجتماع يستعرض رؤية حماية وتحسين جودة حياة كبار السن، وسبل تطوير بنك ناصر وتعزيز دوره الاستثماري ومجتمعي، وموقف تنظيم ممارسة العمل الأهلي.

- القباج تستعرض تقريراً عن جهود فريق التدخل السريع خلال عام 2023، والفريق تعامل مع 4,360 بلاغا واستغاثة على مدار العام تنوعت بين حالات الأطفال والكبار بلا مأوى وتدخلات بمؤسسات الرعاية.

- القباج تستعرض تقريرا عن جهود صندوق مكافحة الإدمان فى تأهيل المتعافين من التعاطي وتدريبهم على حرف مهنية خلال عام 2023، والتقرير يعلن عن استفادة 3,000 متعافي ضمن مبادرة "حرفى " ليصل اجمالى المستفيدين من المبادرة 14,500 متعافي.

- حملة وزارة التضامن الاجتماعى بعنوان "النظافة صحة وسلامه... احمى نفسك وأسرتك" تقوم بتوعية 1,660,000 أسرة عبر الزيارات المنزلية التي نفذتها الرائدات الاجتماعيات.

- المستشار محمد عمر القمارى المستشار القانوني للوزارة يرأس لجنة إعداد اللوائح الإدارية والمالية لصندوق "قادرون باختلاف"، والتضامن الاجتماعي تستعد لعرض اللوائح على مجلس إدارة الصندوق برئاسة دولة رئيس الوزراء.

الثلاثاء 2 يناير



- وزيرة التضامن الاجتماعى ترأس اجتماع حول "سيناريوهات تغذية أطفال الحضانات"، لاستعراض التغطية والتكلفة للسيناريوهات المختلفة، وذلك بهدف تحسين مؤشرات التغذية ونماء الأطفال في السنوات الأربعة الأولى من حياة الأطفال.

- التضامن الاجتماعي تنظم ورشة تدريبية بمكتب التوجيه والاستشارات الأسرية بمدينة بنها بالقليوبية تحت عنوان "مواجهة العنف الأسري" في ختام فعاليات حملة "ـ16 يوماً لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات".

- معرض "ديارنا" يشهد نجاحاً ملموساً أثناء إنعقاده في سوق ممشي أهل مصر بالبحر الأحمر، والمعروضات المتميزة تجذب رواد الممشى واقبال واسع على منتجات اسوان والمنتجات النحاسية والجلدية.

- مديرية التضامن الاجتماعي بدمياط، بحضور الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، تنظم فعالية في إطار اليوم العالمي لذوى الإعاقة وتوزيع الأجهزة التعويضية، وتكريم 11 بطل من ذوي الاحتياجات الخاصه ممن حققوا مراكز متقدم.

الأربعاء 3 يناير

- دولة رئيس الوزراء يترأس الاجتماع الأول لمجلس أمناء صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي في تشكيله الجديد، ووزيرة التضامن الاجتماعي تستعرض إنجازات الصندوق خلال 2023، ورئيس الصندوق يستعرض الخطة الوطنية للفترة 2024-2028.

- تنفيذا لتوجيهات وزيرة التضامن الاجتماعي، مديرية التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ تبدأ في صرف التعويضات المقررة لمتضررى حريق معرض "صنع في مصر لشباب" الخريجين بمدينة كفر الشيخ.

- القباج تعقد اجتماعاً موسعاً مع قيادات العمل بالوزارة، واستعراض منظومة الموارد البشرية ومعايير تقويم الأداء بهدف الارتقاء بجودة العمل، ومراجعة التحول الرقمي والمعلوماتي الذي تشهده الوزارة، ومراجعة اكتمال الانتقال إلى العاصمة الإدارية.

- انطلاق فعاليات القافلة الاجتماعية لحملة "بالوعي مصر بتتغير للأفضل" بمحافظة الشرقية بحضور الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقيه، والحملة تستهدف تقديم خدمات الصحة الإنجابية، والطفولة المبكرة، ومشروعات التمكين الاقتصادي، ورسائل الوعي الأسري.

الخميس 4 يناير



- التضامن الاجتماعي تواصل تلقي طلبات الراغبين في الإشراف على حج الجمعيات الأهلية لموسم حج 1445 هـ - 2024م حتى 16 من يناير الجارى واختبارات تحريرية ومقابلات شخصية لاختيار افضل المشرفين.

- القباج تشهد اجتماعا مع قيادات العمل بالوزارة لقطاع التنمية والاستثمار، وتوجه بدعم الأسر المنتجة ومراكز التكوين المهني، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والمصانع والقطاعات الوسيطة.

- وترأس اجتماعاً مع قيادات العمل بقطاع الرعاية الاجتماعية لمناقشة تحديات مؤسسات الرعاية، والرعاية اللاحقة، والرعاية البديلة، ومكاتب المراقبة، وتراجع تجديد الشراكات والإعانات مع الجمعيات الأهلية.

- وزيرة التضامن الاجتماعى تشهد اجتماع اللجنة الوطنية للتربية الإيجابية، بهدف استعراض الاستراتيجية الوطنية للتربية الإيجابية، ودراسة استقصاء المعارف والاتجاهات نحو التربية الإيجابية، وذلك في إطار جهود الوزارة لمجابهة العنف والاستثمار في البشر.

- برنامج "لا أمية مع تكافل" يوقع أولى بروتوكولات الشراكة بين وزارة التضامن الاجتماعى ومؤسسات المجتمع الاهلى بالتعاون مع اليونسكو لبدء العمل بمراكز التعليم المجتمعي بمحافظات دمياط، الجيزة، أسوان والمراكز تهدف إلي تقديم برامج علي نطاق التعلم مدي الحياة.

- في ضوء اهتمام وزارة التضامن الاجتماعي بالحفاظ علي كيان الأسرة المصرية، إدارات الأسرة والمرأة ينظموا يوم تدريبي حول "دمج الرجال في قضايا مناهضة العنف ضد المرأة "، بالشراكة مع الوكالة الأمريكية للتنمية و مؤسسة باثفايندر انترناشيونال.

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